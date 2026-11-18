Sosyal medyada temizlik önerileri paylaşan bir fenomen, havlupandaki pas lekelerini gidermek için ketçap kullandığı yöntemi gösterdi. Paylaşılan videoda paslanan bölgelere ketçap süren fenomen, birkaç dakika bekledikten sonra buruşturduğu alüminyum folyoyla yüzeyi hafifçe ovaladı.

Ardından kalan ketçabı temiz bir bezle silen fenomenin havlupanı yeniden temiz bir görünüme kavuştu.

KETÇAP NEDEN İŞE YARIYOR?

Ketçabın içeriğindeki asit, pasın gevşemesine yardımcı oluyor. Böylece oksitlenmiş metal kalıntıları yüzeyden daha kolay temizlenebiliyor.

Ketçap kullanmak istemeyenler beyaz sirke veya limon suyunu da deneyebiliyor. Bu ürünlerin de asidik özellikleri pasın çözülmesine yardımcı olabiliyor.

Ancak temizlik yöntemini uygulamadan önce yüzeyin küçük ve görünmeyen bir bölümünde denemek gerekiyor. Böylece krom veya boyalı kaplamanın zarar görmesi önlenebiliyor.

HAVLUPANDAKİ PAS LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?