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100. Yıl Marşı eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Fazıl Say isyan etti: “Böyle bir linci…”

28.04.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı marşı yayınladı. Sosyal medyayı ikiye bölen marşa eleştirilerde bulunulmasının ardından Say, Twitter hesabından ilk kez açıklama yaptı.

100. Yıl Marşı eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Fazıl Say isyan etti: “Böyle bir linci…”

Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde 100. Yıl Marşı’nı "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşı'mızı paylaşmak benim için mutluluktur" diyerek yayınlamıştı. Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen '100. Yıl Marşı sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü piyanist Fazıl Say kendisine gelen tepkilere isyan etti.

"BİR BESTE YÜZÜNDEN..."

"Seçim stresinden sıkıldım" diyen Say, "Benim de umutlarım hayallerim var, insanım, sanatım benim hayatım. Aydınlık bir gelecek hayallerim var. Olmuyorsa da, karanlık hissediyorsam da kendi hayatıma başka çareler bulacağım. Bir beste yüzünden trol saldırısı, üzdü, ve kanattı." dedi.

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"İyi ya da kötüdür , konuyu kapatmak istiyorum." diyen ünlü piyanist 5 yaşından beri beste yaptığını hatırlattı.

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"HİÇ BÖYLE BİR LİNCİ HAK ETMİYORUZ"

Say açıklamasını "Çok sıkıldım bu ülkede son 20 yıldır kendimi ve sanatımı savunmaktan, anlaşılır kılmaya çalışmaktan, hiç böyle bir linci hak etmiyoruz, Ayten Mutlu’nun görmemesini istedim tüm yazılanları. Çok üzgünüm." cümleleri ile bitirdi.

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