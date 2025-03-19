Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilince Berna Laçin peş peş paylaştı! ''Şartlar eşitlendi''

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Bu kararın yankıları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Berna Laçin yaşananların ardından kendini tutamadı ve sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar da bulundu.

Berna Laçin; 'Bak öyle milyon lira ödeyip boşa para harcamayın üniversitelere, bugün var yarın yok'

'Şartlar eşitlendi. İyi olan kazansın', 'İmamoğlu’nun İstanbul Üniveristesi’nde yüksek lisansı da var', 'Doğum belgesini iptal edin vatandaşlığını da alın olmayacak böyle' gibi ifadeler kullandı.

Berna Laçin'in bu paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.