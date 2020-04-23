100 yıl önceki fotoğraf, Fenerbahçe Stadı'nda dalgalandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kulüpler kutlamaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü, her yıl 23 Nisan'da çocuklar için gerçekleştirdiği etkinliği bu sene koronavirüs dolayısıyla yapamadı.

Ülker Stadı'nda süslemeler yapan ve bayraklar asan Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Meclis'in önünde çekilen fotoğrafını dev boyutlarda stada astı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı resmi sitesinden kutlayan Fenerbahçe, şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl dönümünü, çok özel ve anlamlı bir şekilde kutladı.

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafının, 95 metre genişliğe, 35 metre yüksekliğe sahip, 520 kg ağırlığındaki pankartı; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü’ne asıldı. Bu özel fotoğraf bugüne dek stadımıza asılan en büyük pankart olarak da kayıtlara geçti. Üretim ve dikimi 48 saat, basımı 24 saat süren; 6 kişilik dağcı ekibin yardımıyla 8 saatlik bir çalışmanın ardından stadımıza asılan pankartın önünde, Başkanımız Ali Koç ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri Can Yığman ve Zeynep Canpolat’ın yer aldığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video çekimi yapıldı."