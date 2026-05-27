100 yıllık gelenek: 140 kurban birden kestiler, bakın ne yaptılar

Doski bölgesinde 150 hane ve yaklaşık 2 bin nüfusa sahip Adaklı köyünün Halilava Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını belirlenen alanda kesti.

Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar tarafından imece usulüyle kesilen 140 küçükbaş hayvanın etleri, tek bir noktada toplandı. Görevlendirilen köy sakinlerince titizlikle parçalanarak eşit paylara bölünen kurban etleri, zengin-fakir ayrımı gözetilmeksizin köydeki tüm hanelere dağıtıldı.

"ZENGİN-FAKİR AYRIMI YAPMADAN HERKESE EŞİT ET VERİYORUZ"

Köy büyüklerinden İmam Sıdık Metin, miras kalan bu dayanışma geleneğini bir asırdır aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi. Geleneğin bayramın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Metin, "Bu geleneğimizi yaklaşık bir asırdır sürdürüyoruz. Kurban kesen de kesmeyen de bu paylaşımdan yararlanıyor. Atalarımızdan kalan bu dayanışmayı bugün de devam ettiriyoruz. Bu bayramda yaklaşık 140 küçükbaş hayvan kesildi. Kesilen kurbanlıkların etlerini eşit şekilde ayırıp, tüm hanelere dağıttık. Zengin-fakir ayrımı yapmadan herkese eşit et veriyoruz" dedi.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BU SAYEDE DAİMA CANLI KALIYOR"

Köy sakinlerinden Sabri Gemicioğlu, bu anlamlı geleneğin köylüler arasındaki bağları çok daha güçlü kıldığını belirterek, "Köyümüzde yıllardır devam eden bu uygulama sayesinde bayramın yardımlaşma ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz bu sayede daima canlı kalıyor" dedi.

Köy sakinleri, kesim ve dağıtım işlemlerinin ardından birbirleriyle bayramlaştı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır