Sahilin ortasında ceset yığını!

İngiltere’de sahilde yürüyüş yapan bir kadın, kıyıya vurmuş yüzlerce ölü balık ve köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sahilde oluşan görüntü sosyal medyada gündem olurken, yetkililer balıkların balıkçı teknelerinden denize atılmış olabileceğini açıkladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere’nin Carmarthenshire bölgesindeki Pembrey Plajı’nda köpeklerini gezdiren 65 yaşındaki Pauline Morris, kıyıda gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi. Balıklar ve küçük köpek balıklarının ağlarla birlikte sahile vurduğunu belirten Morris, “Gördüğüm şey korkunçtu. Çok geniş bir alana yayılmıştı” dedi.

TEKNEDEN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yaşadığı olayın ardından balık yemekten soğuduğunu ifade eden Morris, ölü deniz canlılarının ya bir tekneden yanlışlıkla düştüğünü ya da istenmeyen av olarak denize geri atıldığını düşündüğünü söyledi.

