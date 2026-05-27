Binlerce yılda oluştu: Sadece rüzgar ve su! Her geçen gün artıyor

Adıyaman’da 200 hektarlık alanda binlerce yılda rüzgar ve suyun şekillendirmesiyle oluşan kayaçlar dikkat çekiyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kuyulu köyü yakınlarında yer alan alan, killi kireç taşı yapısıyla diğer bölgelerden ayrılıyor. Marnlı kireç taşının açık krem/beyaz tonlarındaki rengi ile rüzgarın şekillendirdiği kıvrımlar, estetik bir manzara sunuyor. Doğa olaylarıyla dalgalı kendine has mikro-kanyonlar ve sırtların oluştuğu arazide coğrafi açıdan nadir görülen kırgıbayır oluşumları meydana geldi.

1998'DEN BERİ KORUNUYOR

Killi-kireçli (marnlı) ana kayaçların binlerce yılda su ve rüzgar erozyonuyla ayrışmasıyla meydana gelen bu doğal güzellik doğa tutkunlarını cezbederken, jeolojik yapısıyla bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. 1998 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleri ile bir vakıf tarafından erozyonun önüne geçmek için proje hazırlanarak, 2000 yılında uygulandı. Adıyaman-Şanlıurfa yolunu kullanan sürücülerin de dikkatini çeken bu jeolojik mirasın eko-turizme kazandırılması bekleniyor.

"ORGANİK MADDE MİKTARI ARTIYOR"

Bölgeyle ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Çelik, "Burada görmüş olduğunuz tabi yapı ortalama 10 bin yıl ile 50 bin yıl geçmişe dayanan, özellikle toprak ve su erozyonunun etkisiyle ve sonraki aşamada fiziksel, kimyasal, biyolojik ayrışmayla birlikte bugünkü pozisyona gelmiş. Yıllardan beri su ve rüzgar erozyonuna maruz kalmış bir alanı görmektesiniz. Dolayısıyla 1998 yılında GAP İdaresi desteğinde yürütülen bir proje ile burada erozyon kontrol projesi uygulandı. Ortalama yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsamakta ve 20 yılın sonunda özellikle yapmış olduğumuz araştırmalarda organik madde miktarının arttığını gördük, tespit ettik. Ve koruma önlemleriyle toprak kalitesinin arttırılmış olduğunu burada saptamış olduk" diye konuştu.

