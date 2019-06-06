1000 TL altı en iyi telefonlar

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce hükümetin aldığı kararla akıllı telefonlardaki ÖTV oranı önemli ölçüde arttırılmıştı. Normalde tüm telefonlarda yüzde 25 olan oran, 1600 TL altı modellerde yüzde 40, daha yüksek fiyata sahip modellerde ise yüzde 50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Peki bu artış telefon fiyatlarını gerçek anlamda ne kadar etkiledi?

Açık konuşmak gerekirse şimdiye kadar ÖTV zammını öyle yoğun bir şekilde hissetmedik. Çünkü satıcılar hali hazırda stokta yer alan ürünlere herhangi bir zam yapmadılar. Ya da yaptıkları zamlar gerçek oranları yansıtmadı. En azından şimdiye kadar.

Takipçilerimizin de bildiği üzere her ay düzenli olarak 2000 TL, 1500 TL ve 1000 TL altına satılan en iyi akıllı telefonları listeliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız listelerde 1000 TL altına ciddi anlamda iş görecek telefonlar almak mümkündü.

Fakat 1000 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Haziran listemizde öyle çok iyi bir telefon yok. Hatta durumu şöyle özetleyebiliriz. Listeye koyacak Snapdragon 4XX’li telefon bile bulamadık. Listedeki tüm telefonlarda ucuzluğuyla nam salan MediaTek yonga setleri bulunuyor.