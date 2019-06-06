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1000 TL altı en iyi telefonlar

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TEKNOLOJİ  | 06.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Gelen son ÖTV zammı akıllı telefon fiyatlarını nasıl etkiledi? Hala 1000 TL altına akıllı telefon almak mümkün mü? İşte 1000 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Haziran.

1000 TL altı en iyi telefonlar

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce hükümetin aldığı kararla akıllı telefonlardaki ÖTV oranı önemli ölçüde arttırılmıştı. Normalde tüm telefonlarda yüzde 25 olan oran, 1600 TL altı modellerde yüzde 40, daha yüksek fiyata sahip modellerde ise yüzde 50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Peki bu artış telefon fiyatlarını gerçek anlamda ne kadar etkiledi?

Açık konuşmak gerekirse şimdiye kadar ÖTV zammını öyle yoğun bir şekilde hissetmedik. Çünkü satıcılar hali hazırda stokta yer alan ürünlere herhangi bir zam yapmadılar. Ya da yaptıkları zamlar gerçek oranları yansıtmadı. En azından şimdiye kadar.

Takipçilerimizin de bildiği üzere her ay düzenli olarak 2000 TL, 1500 TL ve 1000 TL altına satılan en iyi akıllı telefonları listeliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız listelerde 1000 TL altına ciddi anlamda iş görecek telefonlar almak mümkündü.

Fakat 1000 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Haziran listemizde öyle çok iyi bir telefon yok. Hatta durumu şöyle özetleyebiliriz. Listeye koyacak Snapdragon 4XX’li telefon bile bulamadık. Listedeki tüm telefonlarda ucuzluğuyla nam salan MediaTek yonga setleri bulunuyor.

Xiaomi Redmi 6A

Yonga Seti: Mediatek Helio A22
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 16GB
Ekran: 720 x 1440 px 5.45 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 900 TL

Huawei Y5 2018

Yonga Seti: Mediatek Helio MT6739
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 16GB
Ekran: 720 x 1440 px 5.45 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3020 mAh
Ortalama Fiyatı: 870 TL

Nokia 3

Yonga Seti: Mediatek MT6737
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 16GB
Ekran: 720 x 1280 px 5.0 inç
Kamera: 8MP / 8MP
Batarya: 2630 mAh
Ortalama Fiyatı: 770 TL

Xperia Xa

Yonga Seti: Mediatek Helio P10
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 16GB
Ekran: 720 x 1280 px 5.0 inç
Kamera: 13MP / 8 MP
Batarya: 2300 mAh
Ortalama Fiyatı: 990 TL

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