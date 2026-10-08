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Tatile gidecekler dikkat: Bu ülkede yeni vergi dönemi gündemde

Tayland'a seyahat edecekleri yakından ilgilendiren yeni bir vergi düzenlemesi hazırlanıyor. Tasarının kabul edilmesi halinde ülkeden uçakla ayrılan yolculardan her çıkışta 1000 baht, yaklaşık 30 dolar tahsil edilecek. Bazı yolcuların muaf tutulacağı düzenleme, yasalaşması halinde yayımlandıktan 180 gün sonra yürürlüğe girecek.

Sariye Nur Dönmez

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Tayland'da, ülkeden hava yoluyla ayrılan yolcuları ilgilendiren yeni bir vergi düzenlemesi gündemde. Hazırlanan tasarının yasalaşması halinde uçakla ülkeden çıkış yapan yolculardan her seyahat için 1000 baht, yani yaklaşık 30 dolar alınması planlanıyor.

Tatile gidecekler dikkat: Bu ülkede yeni vergi dönemi gündemde 1

Tayland Vergi Dairesinin hazırladığı taslak, vatandaşlık ayrımı yapılmadan hava yoluyla ülkeden ayrılan yolcuları kapsıyor. Düzenlemeye göre her çıkış için 1000 baht vergi tahsil edilmesi öngörülüyor.

Vergi tutarının ilerleyen dönemde değiştirilmesine imkân tanınırken, tek bir çıkışta alınabilecek miktarın 5000 bahtı aşmaması planlanıyor.

Söz konusu ücretin yolculardan havalimanında ayrıca alınması yerine, uçak bileti satın alınırken hava yolu şirketleri veya bilet acenteleri aracılığıyla tahsil edilmesi öngörülüyor.

Tatile gidecekler dikkat: Bu ülkede yeni vergi dönemi gündemde 2

BAZI GRUPLAR VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Yeni düzenlemenin bütün yolcuları kapsaması beklenmiyor. İki yaşından küçük çocukların yanı sıra bazı transit yolcular, yabancı devlet başkanları, resmî hükümet konukları ve devlet uçaklarında seyahat edenlerin vergiden muaf tutulması planlanıyor.

Bazı mürettebat ve ulaşım personelinin de vergi ödemeyecek gruplar arasında yer alması öngörülüyor.

TASARI HENÜZ YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ

Düzenleme şu anda tasarı aşamasında bulunuyor ve kamuoyunun görüşüne sunulmuş durumda. Tasarıya ilişkin görüşler 29 Ekim'e kadar alınacak.

Yasanın kabul edilmesi durumunda yeni vergi, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satın alınan uçak biletleri için ise seyahat daha sonraki bir tarihte yapılsa dahi yeni verginin tahsil edilmemesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland vergi
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