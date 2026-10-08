Dava dünya gündemini sallamıştı: Jeffrey Epstein hakkında çarpıcı iddia!

ABD'li finansçı ve hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Correctional Center'da ölü bulunmuştu. Hakkında cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamaları bulunan Epstein'in ölümü resmi olarak intihar olarak kayıtlara geçti.

Ancak Epstein'in güçlü isimlerle olan bağlantıları ve cezaevindeki ölümüne ilişkin soru işaretleri, olayın yıllardır komplo teorilerinin odağında kalmasına neden oldu.

CEZAEVİ HÜCRESİNİ BİREBİR YENİDEN OLUŞTURDU

Eski CIA istihbarat görevlisi Andrew Bustamante, Discovery+ platformunda yayınlanan "Conspiracies and Coverups" adlı program için Epstein'in kaldığı hücrenin gerçek boyutlarda bir modelini hazırladı.

Hücrenin yeniden oluşturulmasının ardından olayın resmi anlatımında bazı tutarsızlıklar bulunduğunu öne süren Bustamante, soruşturmada "çok fazla boşluk ve cevaplanmamış soru" olduğunu savundu.

Bustamante, yaptığı incelemelerin Epstein'in öldürüldüğü ihtimaline işaret ettiğini iddia etti. Ancak bunun kesin bir kanıt olmadığını da kabul etti.

"HAYATTA OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI"

Eski CIA görevlisinin en dikkat çeken iddiası ise Epstein'in aslında ölmemiş olabileceği yönünde oldu.

Bustamante, hücrenin yeniden oluşturulması sırasında üçüncü bir ihtimalin ortaya çıktığını söyledi. Buna göre Epstein'in saklanmış ve yerine başka bir kişinin cesedinin konmuş olabileceği öne sürüldü.

Bustamante, bu ihtimalin kulağa oldukça sıra dışı geldiğini kabul ederek, yaptığı incelemelerde Epstein'in hayatta olma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırılamadığını savundu.

HÜCREDEKİ "GİZLİ ALAN" İDDİASI

Bustamante'nin dikkat çektiği noktalardan biri de Epstein'in hücresindeki ölçüler oldu.

Program kapsamında oluşturulan modelin, ABD Cezaevleri Bürosu tarafından hazırlanan planlarla karşılaştırıldığını belirten Bustamante, iki ölçüm arasında fark bulunduğunu söyledi.

Bustamante'ye göre hücre, resmi çizimlerde göründüğü gibi kusursuz bir dikdörtgen değildi. Hücrenin duvarında fazladan bir bölüm ve bu bölümde başka bir alana açılan bir havalandırma boşluğu bulunduğunu öne sürdü.

Bu alanın yaklaşık 80 fit küp ek hacim oluşturabileceğini iddia eden Bustamante, hücrenin diğer tarafında merdiven boşluğu bulunduğunu da dile getirdi.

İDDİALAR KANITLANMIŞ DEĞİL

Bustamante, söz konusu bulguların Epstein'in hayatta olduğunu kanıtlamadığını özellikle kabul ediyor. Ayrıca yeniden oluşturulan hücrenin resmi cezaevi planları yerine olay yerinden çekilen fotoğraflara dayanılarak hazırlandığını belirtiyor.

Epstein'in ölümüyle ilgili resmi kayıt ise değişmiş değil. ABD makamları Epstein'in ölümünü intihar olarak değerlendirmişti.