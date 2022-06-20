47 asal mı? 47 sayısı asal mıdır?

Bir sayının asal olabilmesi için sadece bir tane kural vardır. Bu kural da o sayının yalnızca kendisine ya da 1 sayısından başka herhangi bir sayıya bölünememesini içerir. Eğer sayı, 1 dışında diğer sayılara da bölünebiliyorsa bu sayı asal değildir. 47 sayısına baktığımızda ise 1 ve kendisinden farklı bir sayıya bölünemediği görülür.

47 asal mı?

47 sayısının asal sayılar kümesine girebilmesi için 1 ya da kendisine bölünebilmesi gerekir. Bunun dışında herhangi farklı bir sayıya bölünmemelidir. 47 sayısında görülen durum ise hem 1 sayısına hem de kendisine bölünebildiğidir. Bu nedenle 47 sayısının asal bir sayı olduğu görülür. Bu sorunun cevabıyla birlikte matematikseverlerin kafalarındaki bir soru işareti daha çözülmüş olur. Böylece 47 sayısının asal sayı olup olmadığı konusunda, artık net bir fikre sahip olunur. Bir sayının asal sayı olup olmadığını da giriş paragrafındaki kuraldan anlayabilirsiniz.



