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107 yaşındaki Mümine ninenin sırrı ortaya çıktı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Burdur'da yaşayan ve Burdur'un en yaşlısı olan 107 yaşındaki Mümine ninenin uzun ömür sırrını 74 yaşındaki doktor oğlu açıkladı.

107 yaşındaki Mümine ninenin sırrı ortaya çıktı!

Kentin en yaşlısı Mümine ninenin doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan annesinin uzun ömrünün neye bağlı olduğunu açıkladı. Uyarcan, "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir" dedi.

YAŞLIKLAR HAFTASI NEDENİYLE BİR ARAYA GELDİLER

Yaşlılar Haftası nedeniyle Burdur Valisi Hasan Şıldak ve beraberindeki protokol üyeleri eşleriyle birlikte Burdur’daki yaşlılarla bir araya geldi. Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Reha Samet Aygören ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven eşleriyle beraber yaşlılarla Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünde kahvaltı yaptı.

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BURDUR'UN EN YAŞLISI: MÜMİNE NİNE

Burdur’un Bucak ilçesinde ikamet eden ve Burdur’un en yaşlı insanı unvanına sahip 107 yaşındaki Mümine nine de yemeğin ilgi odağı oldu. Hayli sağlıklı olan Mümine Uyarcan'a (107) doktor oğlu Ahmet Niyazi Uyarcan eşlik etti. 107 yaşında olan annesinin hiç süt içmediğini açıklayan Dr. Ahmet Niyazi Uyarcan "Annem sabah kahvaltısında çökelek öğlenleri de tarhana çorbası ve kuru fasulye, nohut ve sebze yer, hiç süt içmez. Yoğurdu da katı haline getirip öyle tüketir. Tek üzüntüsü çok istemesine rağmen bir kız çocuğu olmaması. Biz üç erkek kardeşiz" dedi.

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"YAŞLI DEĞİL, TECRÜBELİ"

Burdur Valisi Hasan Şıldak da "Biz yaşlılarımıza yaşlı değil tecrübeli diyoruz, Bu aile ortamında küçük büyük herkesle bir araya geldik. Bizleri kırmayıp gelen Mümüne Uyarcan annemize ve oğlanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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