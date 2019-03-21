107. yaşını işte böyle kutladı!

Mahmutbeyli Mahallesi'nde oğlu Mehmet Arlı (68) ile birlikte yaşayan Feriye Tahan için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında sürpriz doğum günü yapıldı. Başta İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç olmak üzere ilçe yöneticilerinin ve sağlıkçıların katıldığı doğum gününde Feriye nine, 107 yaşına pastanın üstündeki mumları üfleyerek girdi.

UZUN YAŞAMIN SIRRI DOĞAL BESLENME

Geçen yıl evde sağlık hizmeti almaya başlayan alzheimer hastası Feriye ninenin oğlu Mehmet Arlı, annesinin uzun yaşamasının sırrının köyde doğal beslenmesi olduğunu söyledi. Annesinin geçen seneye kadar her işi kendisinin yaptığını ve köyün tamamını gezebildiğini ifade eden Arlı, bir yıldır ise yatağa bağımlı hale geldiğini belirtti.

"UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUM"

Feriye nineye yaklaşık bir yıldır evde sağlık hizmeti verildiğini ifade eden Oruç, "Kronik hastalıkları var fakat çok ciddi sorunları yok. Kontrolleri ekiplerimiz tarafından rutin olarak yapılıyor. Biz de bugün hem kendisini ziyaret etmek, hem yeni yaşını hem de Yaşlılar Haftası'nı kutlamak istedik. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.