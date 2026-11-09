Kilo aldı sandı, masaj tabancasıyla yağlarını eritmek istedi: Gerçek hastanede ortaya çıktı

60 yaşındaki kadın, başlangıçta herhangi bir ağrı hissetmediği için bel çevresindeki genişlemeyi kilo alımına bağladı. Zamanla pantolonlarının dar gelmesi ve karnının giderek büyümesi üzerine karın bölgesindeki yağları azaltmak için masaj tabancası kullanmaya başladı.

Yüksek frekanslı titreşim sağlayan cihazla her gün karnına vurarak masaj yapan kadın, bir süre sonra şiddetlenen karın şişkinliği, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye gitti.

KARNINDA 15 VE 6 SANTİMETRELİK İKİ TÜMÖR BULUNDU

Hastanede yapılan tetkiklerde kadının yumurtalıklarında anormallik tespit edildi. Karın boşluğunda biri 15, diğeri 6 santimetre çapında iki büyük kitle bulundu.

Başhekim yardımcısı, tümör kapsülünün yırtılmamış olmasının büyük bir şans olduğunu belirtti. Tıbbi ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla iki tümör de tamamen çıkarıldı. Kadının iyileşme sürecinin devam ettiği bildirildi.

DOKTORLARDAN MASAJ TABANCASI UYARISI

Uzmanlar, masaj tabancalarının kasları gevşetmek amacıyla kullanıldığını, yağ yakmadığını ve kilo vermeyi sağlamadığını vurguladı. Özellikle karın bölgesine tekrarlanan darbelerin doku hasarına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Karın çevresinde kısa sürede belirgin bir genişleme yaşayan kişilerin kendi kendine masaj yaparak sorunu çözmeye çalışmaması gerektiği belirtildi.

YUMURTALIK KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Yumurtalık kanseri erken evrede çoğu zaman belirgin belirtiler vermeyebiliyor. Karında şişkinlik, iştahsızlık ve bel çevresinde artış gibi şikayetler, mide-bağırsak sorunları veya kilo alımıyla karıştırılabiliyor.

Doktorlar, özellikle kısa sürede ortaya çıkan ve geçmeyen karın şişkinliği gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür şikayetlerde kadın hastalıkları ve doğum bölümüne başvurularak gerekli muayene ve ultrason kontrollerinin yapılması öneriliyor.