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Bu hayvanlar 17 yıl boyunca kin tutuyor! O yüzü asla unutmuyorlar

Kargalar, güçlü hafızaları ve tehlikeleri ayırt etme yetenekleriyle bilim dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD'de yapılan bir araştırma, bu kuşların kendilerine zarar verebilecek kişileri yıllar boyunca unutmadığını ortaya koydu. Kargaların, tehdit olarak algıladıkları bir yüzü yaklaşık 17 yıl boyunca hatırlayabildiği belirlendi.

Bu hayvanlar 17 yıl boyunca kin tutuyor! O yüzü asla unutmuyorlar
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırma, 2006 yılında ABD'deki Washington Üniversitesinde başladı. Yaban hayatı bilimci Profesör John Marzluff, deney kapsamında ürkütücü görünümlü özel bir maske takarak yedi kargayı geçici olarak yakaladı.

Kuşların bacaklarına tanımlama halkaları takıldıktan sonra kargalar güvenli şekilde doğaya bırakıldı. Araştırmacılar, bu deneyle kargaların kendileri için tehdit oluşturan insanları tanıyıp tanıyamadığını incelemeyi amaçladı.

Bu hayvanlar 17 yıl boyunca kin tutuyor! O yüzü asla unutmuyorlar 1

TEHLİKEYİ BİRBİRLERİNDEN DE ÖĞRENİYORLAR

Daha önce yapılan araştırmalar, Amerikan kargalarının tehdit oluşturan insan yüzlerini yalnızca kendi deneyimleriyle değil, diğer kargaları gözlemleyerek de tanıyabildiğini gösterdi.

Sosyal öğrenme olarak adlandırılan bu süreç sayesinde tehlikeye ilişkin bilgi, tehditle doğrudan karşılaşmayan kuşlara da aktarılabiliyor.

Bu hayvanlar 17 yıl boyunca kin tutuyor! O yüzü asla unutmuyorlar 2

Araştırmanın ortaya koyduğu yaklaşık 17 yıllık hatırlama süresi, kargaların hafızalarının ne kadar güçlü olabileceğini gösterirken tehlikeleri birbirlerine aktarabilme yeteneklerini de gözler önüne seriyor.

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karga kindar
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