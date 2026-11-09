Bu hayvanlar 17 yıl boyunca kin tutuyor! O yüzü asla unutmuyorlar

Araştırma, 2006 yılında ABD'deki Washington Üniversitesinde başladı. Yaban hayatı bilimci Profesör John Marzluff, deney kapsamında ürkütücü görünümlü özel bir maske takarak yedi kargayı geçici olarak yakaladı.

Kuşların bacaklarına tanımlama halkaları takıldıktan sonra kargalar güvenli şekilde doğaya bırakıldı. Araştırmacılar, bu deneyle kargaların kendileri için tehdit oluşturan insanları tanıyıp tanıyamadığını incelemeyi amaçladı.

TEHLİKEYİ BİRBİRLERİNDEN DE ÖĞRENİYORLAR

Daha önce yapılan araştırmalar, Amerikan kargalarının tehdit oluşturan insan yüzlerini yalnızca kendi deneyimleriyle değil, diğer kargaları gözlemleyerek de tanıyabildiğini gösterdi.

Sosyal öğrenme olarak adlandırılan bu süreç sayesinde tehlikeye ilişkin bilgi, tehditle doğrudan karşılaşmayan kuşlara da aktarılabiliyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu yaklaşık 17 yıllık hatırlama süresi, kargaların hafızalarının ne kadar güçlü olabileceğini gösterirken tehlikeleri birbirlerine aktarabilme yeteneklerini de gözler önüne seriyor.