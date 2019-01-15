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10X optik zoom’a göz kırpıyor

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 08:40 | Son Güncelleme

Oppo, MWC 2017’ye katılmış, ama bir telefon tanıtımı yapmamıştı. Bunun yerine, 5X optik zoom yeteneğine sahip dünyanın ilk dual kamerasını tanıtmıştı. Şimdi ise işleri biraz daha ileriye taşıyarak kayıpsız 10X optik zoom’a göz kırpıyor.

10X optik zoom’a göz kırpıyor

Çinli firma, 16 Ocak’ta Beijing’te özel bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik için bazı medya kuruluşlarına davetiye gönderimlerine başladı. Bu etkinlikte 10X kayıpsız zoom yapabilen kamerasını ilk kez görücüye çıkaracak ve katılımcılar tarafından kamera denenebilecek.

Gelen bilgilerde, bu kameranın optik görüntü sabitleme (OIS) sistemine sahip olduğu, geniş açılı çekimlere imkân tanıdığı ve düşük ışık koşullarında daha iyi ışık alarak daha net sonuçlar verebildiğinden bahsediliyor. Tabii 60FPS’de 4K video çekimi, hızlı ve yavaş video çekim modları gibi detaylar da olacaktır.

Eğer Oppo bu kamera sistemini yeni amiral gemisi ile lanse ederse, şu an piyasada bulunan Apple, Samsung ve Huawei gibi üreticilerin amiral gemilerini “kamera” tarafında rahatlıkla geride bırakacağa benziyor. “10X optik zoom” gerçekten çok iddialı bir özellik. Tabii bu kameranın ne büyüklükte olacağı ve cihazın boyutlarına nasıl etki edeceği de merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
oppo akıllı telefon

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