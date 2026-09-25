11.000 mAh bataryası var: Honor X9e Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor X9e Pro, Malezya’da resmen tanıtıldı. 11.000 mAh bataryayla gelen cihaz, 80 W kablolu şarjı destekliyor; 27 W ters kablolu şarj sayesinde taşınabilir bir güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

11.000 MAH BATARYA NE KADAR KULLANIM VADEDİYOR?

Silikon-karbon anot teknolojisiyle elde edilen 11.000 mAh tipik kapasite, Honor X80 Pro Max ile aynı seviyede. İki telefonun temel teknik özellikleri de benzerlik gösteriyor.

Honor’un laboratuvar testlerine dayanan iddiasına göre X9e Pro, 164 saatin üzerinde müzik akışı, 35 saat kısa video oynatma ve 66 saatin çok üzerinde normal video oynatma süresine ulaşabiliyor. Şirket ayrıca günlük ortalama 6 saat kullanım koşuluyla batarya sağlığının 6 yıl korunacağını vadediyor.

HONOR X9E PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Honor X9e Pro’da 6,8 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPS AMOLED ekran bulunuyor. Duyuruda öne çıkan 10.000 nit tepe parlaklığına ise yalnızca HDR video oynatılırken ekranın belirli küçük alanlarında ulaşılabiliyor.

Ön kamera, X80 Pro Max modelindeki 8 MP yerine 16 MP çözünürlük sunuyor. Arkada ise aynı 108 MP çözünürlüklü, 1/1,67 inç sensörlü ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 5 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Telefonun işlemcisi Snapdragon 6 Gen 5. Cihazda 8 GB RAM ile 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Yazılım tarafında Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanılıyor.

IP69K korumasına sahip X9e Pro için Honor, laboratuvar testleri kapsamında 100.000 kez tekrarlanan suya daldırma testi uygulandığını iddia ediyor.

HONOR X9E PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Honor X9e Pro, Malezya’da Royal Purple, Reddish Brown, Dawn Gold ve Midnight Black renk seçenekleriyle sunuluyor.

Honor X9e Pro'nun fiyatı Malezya'da yaklaşık 464 dolardan başlıyor. Elbette bu fiyat 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip sürüm için geçerli. 512 GB dahili depolama alanına sahip sürümü isteyenlerin ise bunun için yaklaşık 587 dolar ödemesi gerekiyor.

Kaynak: GSMArena