11:11 anlamı... 11:11 sayısının sırrı ne? İşte 11:11'in gizemi!

Saatlerin aynı anda aynı rakamları göstermesinin birçok anlamı vardır. Özellikle; 11:11 sayısı. 11:11 sayısı insanların dikkatini çeken çok güçlü bir sayı. 12 saatlik zaman dilimi içerisinde tüm rakamların aynı olduğu tek zaman olarak 11:11olmasına insanlar farklı farklı anlamlar yükleyerek cevap veriyor. Kimisi saatlerde 11:11'i görmenin uğursuzluk olduğunu düşünse de kimisi de bu rakamların şansına inanıyor. Gerçek şu ki bu rakamları yan yana gördüğünüzde olumsuz düşünceyi bırakıp olumlu düşenmekte her zaman fayda var.

Gün içerisinde sıklıkla telefonumuza ya da dijital saatlerimize baktığımızda aynı rakamları görürüz. Birçok kişi bu rakamların farklı anlamları olduğuna inanır fakat 11:11 sayısının gizemli bir anlamı var. Bu sayı insanların dikkatini çok çekiyor. Saatlerin 11:11’de olması demek, 12 saatlik zaman dilimi içerisindeyken tüm rakamların aynı olduğu anlamına geliyor. Bu sebeple de 11:11 rakamları yan yana geldiğinde insanlar güzel anlamlar katıyor. Fakat saatlerin 11:11’i göstermesinin gizli ve gizemli bir sırrı var. 11:11'in anlamı nedir , 11:11 ne ifade ediyor ? İşte 11:11 sayılarının sırrı ...

İŞTE 11:11 TEORİLERİ

Bazı kişiler saatlerinde 11:11 rakamlarını gördüğünde içsel bir yolculuğa çıkmayı düşünür. Numerolojide ise 11 sayısının anlamı dürüstlük, maneviyat ve sabır demektir. Bununla birlikte 11:11 sayısı için şöyle bir teori de var, 11:11 sayılarını yan yana gördüğünüzde bir dilek dilemeniz ve gerçekleşmesi için beklemeniz gerekiyor. Bu rakamların gizeminin dilekler için güzel kapılar aralayacağı düşünülüyor.

Bir başka teoriye göre 11:11 rakamı insanların yapabileceği bazı şeyleri temsil ediyor. Her bireyin içinde yapabileceği şeyler için ona destek olan bir melek olduğuna inanılıyor. 11:11’i görmek ise içimizde bizi yönlendiren o meleği harekete geçirip dünyanın her yerine faydalı bir insan olduğumuz ve fayda sağlamaya başladığımız anlamına geliyor. 11.11’i görmek inanışa göre içimizde yer alan o meleğin uyandığının bir diğer işareti.

11:11 NE ANLAMA GELİYOR?

11:11 sayısı için birçok teori ortaya atılmış. Birçoğunun inançlılar tarafından ortaya atıldığı bilinen bu teorilerin ıspatlanması mümkün değil. 11:11 ne anlama geliyor sorusuna birçok kişi ise sadece "tesadüf" yanıtını da veriyor.

