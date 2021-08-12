11 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef mi, Düğün Dernek 2 mi?

11 Ağustos Çarşamba akşamı Star TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet, ATV'de Alfa Kurt, Kanal D'de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, Show TV’de Deliha 2, Tv8'de MasterChef Türkiye, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de Dünya Hali gibi yapımlar reytinglerde üst sıraları zorladı. Yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

11 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI

11 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber” 3.sırada “Show Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



