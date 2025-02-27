11 ayın sultanı Ramazan'a özel hazırlık! Başkentte camiler Osmanlı geleneği mahyalarla süslendi

Ankara Müftülüğünden aldığı bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 431 mahya metni, kent genelinde belirlenen camilerde ramazan boyunca minarelerden yansıtılacak. Ramazana sayılı saatler kala Ankara'daki 22 camide mahyalar asılmaya başlandı. Böylece Çankaya'da 2, Keçiören'de 1, Mamak'ta 2, Yenimahalle'de 2, Etimesgut'ta 5, Sincan'da 1, Çubuk'ta 4, Çamlıdere'de 1, Güdül'de 1, Nallıhan'da 1 ve Polatlı'da 2 camiye mahya asılacak.

Bu kapsamda Ulus'ta bulunan Melike Hatun Camisi'nde ramazan ayına özel mahya metinleri gösterilmeye başlandı. Ramazan boyunca 250'ye yakın metin, akşam namazından sabah namazına kadar caminin minarelerinden okunabilecek.

Ramazan öncesinde caminin mahyasından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan", "Oruç tut, sıhhat bul", "Ramazan bereket ayıdır", "Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun" mesajları verilmeye başlandı. Kentin büyük ve tarihi camileri olan Kocatepe ve Hacı Bayram'da bu yıl mahya asılmayacak.

AİLENİN ÖNEMİNE DAİR MESAJLAR VURGULANACAK

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı da mahya metinlerinde aile temasını ön plana çıkaracak. Ramazan ayı boyunca belirlenen camilerde "Ailenin senin üzerinde hakkı var", "Aile büyük nimettir", "Aile kalkandır", "Aile toplumun temelidir", "Huzurlu aile, huzurlu toplum", "Aile huzurun merkezidir", "En hayırlınız ailesine hayırlı olandır", "Anne babaya iyi davran" yazılı mahyalar yer alacak.

Mahyalarda ramazan ve oruç mesajlarının yanı sıra güzel ahlak, hoşgörü, sabır, yetimleri koruma, zekat verme, infakta bulunma, akrabalarla dayanışma ve yardımlaşmayı öne çıkaran temalar yansıtılacak. (AA)