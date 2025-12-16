Mynet Trend

11 gün komada kaldı, kalbi durdu: Mahallede görenler 'Sen ölmedin mi' diye şaşırdı!

Adana'da klima takarken akıma kapılıp 3 katlı binanın damından düşen 25 yaşındaki Halil Balcı, tam 11 gün komada kaldı ama pes etmedi hayata tutundu. Herkesin "öldü" sandığı Balcı, iyileşip tekrar işinin başına geçti. Balcı'yı mahallede görenler 'Sen ölmedin mi' diye şaşırdı.

İlginç olay, 25 Nisan'da Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51010 Sokak'ta meydana geldi. Altı dükkân, üstü daire olan binanın 3'üncü katında klima montajı yapan Halil Balcı, dış üniteyi yerleştirmek isterken elektrik akımına kapılarak yere düştü. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

11 GÜN KOMADA KALDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balcı, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 11 gün komada kalan genç adam, uzun ve zorlu bir tedavinin ardından gözlerini açtı ve hayata tutundu. İyileşen Balcı tekrar işinin başına geçerken mahallede ve çevresinde herkesin kendini öldü sandığını ifade etti.

"MAHALLEDE GÖRENLER 'SEN ÖLMEDİN Mİ' DİYE ŞAŞIRDI"

Elektriğe çarpılan, damdan düşen, komadan çıkıp hayata tutunan Balcı yaşadıklarını anlattı. Balcı," "Bir evin üçüncü katında çalışıyordum. Klimayı yerine kurdum. Daha sonra borusunu dışarı uzatırken yüksek gerilim hattına kapıldım. Üçüncü kattan aşağıya düştüm.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ, KALBİ DURDU

İç kanama geçirdim. Kalbim durdu. O sırada orada bulunan sağlıkçı bir arkadaş yetişti. Allah razı olsun, müdahale ederek kalbimi tekrar çalıştırdı. 11 gün yoğun bakımda kaldım. Bunun 7 günü bilincim kapalıymış.

GÖRENLER HAYRET EDİYOR

Herkes beni öldü sanıyor. Görenler hayret ediyor. ‘Hem elektrik çarpıyor hem de yüksekten düşüyorsun, verilmiş sadakan varmış' diyorlar. Beni öldü sananlara sesleniyorum Ölmedim, yaşıyorum. Oradan tek parça çıktım, çok şükür" dedi.Kaynak: İHA

