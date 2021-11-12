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11 Kasım reyting sonuçları! Reytinglerde birinci hangi dizi, film ya da program oldu?

12.11.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Kasım Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye, Misafir ve Camdaki Kız gibi yapımlar yayınlandı. TİAK, 11 Kasım 2021 Perşembe gününe dair reyting sonuçlarını paylaştı.

11 Kasım reyting sonuçları! Reytinglerde birinci hangi dizi, film ya da program oldu?

11 Kasım 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de Misafir, Star TV’de Haluk Levent'le Yeniden, Show TV’de Üç Kuruş, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

11 KASIM 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

11 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 3. sırada ise TRT1'de yayınlanan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisi yer aldı.

AB’de ise 1. sırada “Camdaki Kız”, 2. sırada “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber” yer aldı.

Fox ekranlarında izleyici ile buluşan Misafir adlı yeni dizi ise Total grubuna 12. sıradan, AB'ye ise 6.sıradan giriş yaptı.

11 Kasım reyting sonuçları! Reytinglerde birinci hangi dizi, film ya da program oldu?

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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