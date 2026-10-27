Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kapı koluna alüminyum folyo sarmanın şaşırtan faydaları

Evde tadilat yaparken veya eşyaların yerini değiştirirken kapı kollarını korumak için alüminyum folyodan yararlanılabiliyor. Peki, bu basit yöntem hangi durumlarda işe yarıyor ve uygularken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kapı koluna alüminyum folyo sarmanın şaşırtan faydaları
Nilgün Arabacı

Evde en sık temas edilen eşyalardan biri olan kapı kolları, zamanla parmak izleri, kir ve çeşitli lekeler nedeniyle yıpranabiliyor. Özellikle taşınma, mobilya montajı ve tadilat sırasında kapı kollarında çizikler veya boya izleri oluşabiliyor. Bu tür durumlarda alüminyum folyo, kısa süreli bir koruyucu katman olarak kullanılabiliyor.

Basit gibi görünen bu uygulama, özellikle evde boya veya tamirat işleri yapılırken kapı kolunun doğrudan kirlenmesini ve yüzeyinin zarar görmesini önlemeye yardımcı olabiliyor.

BOYA VE TADİLAT SIRASINDA KORUMA SAĞLAYABİLİYOR

Kapı kolları, evde yapılan boya ve yenileme çalışmalarında kolayca boya sıçramalarına maruz kalabiliyor. Mobilyaların taşınması veya büyük eşyaların yerinin değiştirilmesi sırasında da darbe ve çizik riski artıyor.

Alüminyum folyo, kapı kolunun çevresini geçici olarak kaplayarak boya lekelerine ve hafif temaslara karşı bir bariyer oluşturabiliyor. Özellikle yeni takılan veya dekoratif yüzeye sahip kapı kollarında bu yöntem pratik bir seçenek olarak değerlendirilebiliyor. Ancak folyonun darbeleri tamamen engelleyeceği düşünülmemeli.

HİJYEN AÇISINDAN NE KADAR ETKİLİ?

Kapı kolları, gün boyunca birçok kişinin dokunduğu yüzeyler arasında yer alıyor. Mutfak ve banyo kapılarında parmak izi, yağ ve nem kaynaklı kirler de oluşabiliyor.

Alüminyum folyo, yüzeyin doğrudan kirlenmesini geçici olarak azaltabilse de tek başına güvenilir bir hijyen yöntemi olarak görülmemeli. Folyonun dış yüzeyi de temasla kirlenebilir. Bu nedenle kapı kolunun uygun bir temizlik ürünüyle düzenli olarak temizlenmesi önem taşıyor.

HER ZAMAN KULLANMAK DOĞRU MU?

Alüminyum folyo, kapı kolunu uzun süre kapalı tutmak için tasarlanmış kalıcı bir koruyucu değil. Günlük kullanımda sürtünme nedeniyle yırtılabilir, gevşeyebilir ve kapı kolunun görünümünü bozabilir. Bu nedenle daha çok kısa süreli boya, tadilat veya taşıma işlemlerinde kullanılması uygun görülüyor.

Folyonun hırsızları uzak tuttuğu veya eve girilmesini engellediği yönündeki iddiaların ise kanıtlanmış bir dayanağı bulunmuyor. Yöntemin temel amacı, belirli işler sırasında yüzeyi geçici olarak korumak.

NASIL YAPILIR?

Uygulama için kapı kolunu kaplayacak büyüklükte bir folyo parçası kesiliyor. Folyo, kolun çevresine dikkatlice sarılarak yüzeye göre şekillendiriliyor. Boya veya taşıma işlemi bittikten sonra çıkarılıp atılıyor.

Uygulama sırasında folyonun kapı kolunun hareketini engellememesine ve gevşeyerek takılma riski oluşturmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. İşlem sonrasında kapı kolunun yüzeyini kontrol etmek ve gerekiyorsa temizlemek de fayda sağlıyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antik piramidin yakınında bulundu! Duruşu sır perdesini araladıAntik piramidin yakınında bulundu! Duruşu sır perdesini araladı
İmalı konuşan insanları şaşkına çevirecek 5 cevap!İmalı konuşan insanları şaşkına çevirecek 5 cevap!

Anahtar Kelimeler:
alüminyum folyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Antalya'da hortum faciası! 4 ölü,1 yaralı

Antalya'da hortum faciası! 4 ölü,1 yaralı

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Satışlar tavan yaptı! Hastaneye gitmek yerine tercih ediliyor

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

Didem Soydan Trakya'da 20 dönüm arazi aldı! Nedeni herkesi şaşırttı

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

SPK'dan Tera ve Pusula kararı! Geçici olarak durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.