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Antik piramidin yakınında bulundu! Duruşu sır perdesini araladı

Peru'nun başkenti Lima'da arkeologlar, antik kerpiç piramit Huaca Pucllana'nın yakınında gömülü bir insana ait iskelet kalıntılarını ortaya çıkardı. Yüzlerce yıl önce bir ritüel sırasında kurban edilmiş olabileceği değerlendirilen kişinin kalıntılarının, dönemin dini törenlerine ışık tutması bekleniyor.

Antik piramidin yakınında bulundu! Duruşu sır perdesini araladı
Çiğdem Berfin Sevinç

Kazıyı yöneten arkeolog Gladys Paz, kalıntıların Lima kültürünün ritüellerini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını söyledi.

İSKELETİN YÜZÜ PİRAMİDE VE OKYANUSA DÖNÜKTÜ

Arkeologların ilk değerlendirmelerine göre kalıntılar, bir erkeğe ait olabilir. Cesedin, törensel bir havuzla bağlantılı kanalın kapatılması sırasında gerçekleştirilen bir ritüelde kurban edilmiş olabileceği düşünülüyor.

Gladys Paz, cesedin bir kanalın içine gömüldüğünü ve sol yanı üzerine yatırıldığını belirtti. Kafatasının ise piramide ve Pasifik Okyanusu'na dönük olduğu tespit edildi.

Paz, buluntunun yüzlerce yıl önce gerçekleştirilen törenlerin yeniden canlandırılmasına ve Lima kültürünün dini uygulamalarının anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Antik piramidin yakınında bulundu! Duruşu sır perdesini araladı 1

LİMA KÜLTÜRÜ İNKA İMPARATORLUĞU'NDAN YÜZYILLAR ÖNCE YAŞADI

Lima kültürü, Peru'nun kurak orta kıyı kesimlerinde milattan sonra 1. ve 7. yüzyıllar arasında gelişti. Bu dönem, İnka İmparatorluğu'nun yükselişinden yaklaşık 700 yıl öncesine denk geliyor.

Huaca Pucllana, Lima kültürünün en önemli tören ve yönetim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Söz konusu kültür, İspanyol fatihlerin 1535 yılında Lima'yı kurmasından yüzyıllar önce ortadan kayboldu.

Günümüzde antik piramit, Miraflores ve San Isidro bölgelerinde parklar, ağaçlarla çevrili caddeler ve lüks apartmanların arasında yer alıyor. Bölge turistlerin ziyaretine açık. Alanda Peru mutfağına özgü ceviche, sebzelerle sotelenmiş dana eti ve fırında pişirilmiş alpaka eti gibi yemeklerin sunulduğu bir restoran da bulunuyor.

LİMA'DA 400'DEN FAZLA ARKEOLOJİK ALAN BULUNUYOR

Peru hükümetinin verilerine göre, Lima metropol bölgesinde 400'den fazla arkeolojik alan bulunuyor.

Kazıya katılmayan San Marcos Ulusal Üniversitesi arkeoloji profesörü Pieter Van Dalen, Peru'nun kıyı bölgelerinde mezarlara, mumyalanmış insan kalıntılarına ve gömü törenleriyle bağlantılı diğer eşyalara sıkça rastlandığını belirtti.

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Şili İskelet
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