11 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar için TV Yayın Akışları

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 11 Nisan Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…
Tüm kanalların 11 Nisan Perşembe TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!
ATV kanalına ait yayın akışı sabah saat 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” ile yayın hayatına başlıyor. Türkiye’nin gündemine dair tüm merak edilenleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Saat 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı canlı yayın programı sevenleriyle buluşacak. Faili meçhul cinayetlerden kayıplara kadar tüyler ürperten tüm örnek gelişmeleri sabah saatlerinde ekranlarınız başından öğrenebilirsiniz. Akşam 19:00’da “ATV Ana Haber” yayınından sonra saat 20:00’da “Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizinin yeni bölümüyle buluşacaksınız. Yeni bölümde Züleyha’yı zor anlar bekliyor. Yaşama sevincini kaybeden Züleyha, konaktaki her olayı yakından izleyen Gaffur ve Saniye, olanlardan habersiz kalan Demir ile sürükleyici bir bölüme tanıklık edeceksiniz.
Star kanalında sabah saat 06:00’da “Kara Sevda” adlı dizinin eski bölümü karşınıza çıkıyor. Ardından saat 07:00’da “Mesut Yar ile Bugün” adlı haber bülteni ile gündemi yakından takip edebilirsiniz. Saat 12:30’da “Nursel’in Konukları” adlı gündüz kuşağı programı ile harika bir TV keyfi gerçekleştirmeye hazır olun. Akşam saatlerinde ise saat 20:00’da “Avlu” adlı heyecan dolu dizinin yepyeni bölümü sevenleriyle buluşuyor. Yeni bölümde Deniz ve Zerrin arasındaki çekişmeli sahnelerle karşı karşıya kalacaksınız. Acaba Deniz, Zerrin’in hamlesine karşı direnebilecek mi? Tüm merak edilenler yeni bölümde!
Sabah saat 06:20’de “Yeşil Deniz” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. Hemen ardından saat 09:00’de “1’de Bugün” adlı haber bülteniyle gündem hakkındaki gelişmeleri yakından öğrenebileceksiniz. Saat 20:00’da ise “Tek Yürek” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışına başlıyor. Yeni bölümde, buz hokeyi takımı kurma kararı alan Halit’i yine farklı maceralar bekliyor olacak.
Kanal D ekranları, sabah saat 07:15’te “Hayat Sağlıklı Güzel” adlı sağlık programlarıyla yayın akışına geçiyor. Sağlıklı yaşama dair pek çok konuda aydınlatıcı bilgiler sunan programı izleyerek yeni bilgiler edinebilirsiniz. Saat 08:30’da “Yaralı Kuşlar” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. Saat 19:45’te ise “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Ayrılık rüzgarlarının estiği yeni bölümde dizinin sevenleri yine ekranları başına kilitlenecek.
“Oynat Bakalım” adlı komedi programının tekrar bölümüyle sabaha başlayacaksınız. Güldüren ve eğlendiren programın hemen ardından “Günaydın Doktor” adlı sağlık programı yayına geçiyor. Sağlıklı yaşama dair farklı bilgilerin sunulduğu programla bilmediğiniz konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 20:00’da ise Jet Sosyete” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışında olacak. Komedi dolu bir yeni bölümle eğlenceli ve keyifli bir akşama hazır olun.
Saat 07:15’te “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı sabah haberlerini seyredeceksiniz. 10:00’da “Çağla ile Yeni Bir Gün” adlı canlı yayın programı başlıyor. Kahvaltı yaparken sizlere eşlik edecek keyifli programla güne renkli bir başlangıç yapabilirsiniz. 20:00’da ise “Bizim Hikaye” adlı dizinin yeni bölümüyle akşam kuşağı başlıyor.
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Katil sizsiniz! Kanıt ise sizin itiraflarınız! Nasıl mı?
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum