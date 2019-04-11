Mynet Trend

11 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar için TV Yayın Akışları

kutay.kaya kutay.kaya
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.04.2019 07:33 | Son Güncelleme

11 Nisan Perşembe günü tüm kanallarda eğlenceden spora, sağlıktan gündeme, modadan ekonomiye kadar pek çok alanda renkli yayınlar sizleri bekliyor. ATV ekranlarında “Bir Zamanlar Çukurova”, Star ekranlarında “Avlu”, Show TV ekranlarında “Çarpışma”, Kanal D ekranlarında “Çocuklar Duymasın” adlı dizilerin yepyeni bölümleri ekrana geçecek. Yayın akışları hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar için TV Yayın Akışları

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 11 Nisan Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

Tüm kanalların 11 Nisan Perşembe TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ!

KANALLARA AİT TV YAYIN AKIŞLARI

ATV

ATV kanalına ait yayın akışı sabah saat 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” ile yayın hayatına başlıyor. Türkiye’nin gündemine dair tüm merak edilenleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Saat 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı canlı yayın programı sevenleriyle buluşacak. Faili meçhul cinayetlerden kayıplara kadar tüyler ürperten tüm örnek gelişmeleri sabah saatlerinde ekranlarınız başından öğrenebilirsiniz. Akşam 19:00’da “ATV Ana Haber” yayınından sonra saat 20:00’da “Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizinin yeni bölümüyle buluşacaksınız. Yeni bölümde Züleyha’yı zor anlar bekliyor. Yaşama sevincini kaybeden Züleyha, konaktaki her olayı yakından izleyen Gaffur ve Saniye, olanlardan habersiz kalan Demir ile sürükleyici bir bölüme tanıklık edeceksiniz.

Star

Star kanalında sabah saat 06:00’da “Kara Sevda” adlı dizinin eski bölümü karşınıza çıkıyor. Ardından saat 07:00’da “Mesut Yar ile Bugün” adlı haber bülteni ile gündemi yakından takip edebilirsiniz. Saat 12:30’da “Nursel’in Konukları” adlı gündüz kuşağı programı ile harika bir TV keyfi gerçekleştirmeye hazır olun. Akşam saatlerinde ise saat 20:00’da “Avlu” adlı heyecan dolu dizinin yepyeni bölümü sevenleriyle buluşuyor. Yeni bölümde Deniz ve Zerrin arasındaki çekişmeli sahnelerle karşı karşıya kalacaksınız. Acaba Deniz, Zerrin’in hamlesine karşı direnebilecek mi? Tüm merak edilenler yeni bölümde!

TRT 1

Sabah saat 06:20’de “Yeşil Deniz” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. Hemen ardından saat 09:00’de “1’de Bugün” adlı haber bülteniyle gündem hakkındaki gelişmeleri yakından öğrenebileceksiniz. Saat 20:00’da ise “Tek Yürek” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışına başlıyor. Yeni bölümde, buz hokeyi takımı kurma kararı alan Halit’i yine farklı maceralar bekliyor olacak.

Kanal D

Kanal D ekranları, sabah saat 07:15’te “Hayat Sağlıklı Güzel” adlı sağlık programlarıyla yayın akışına geçiyor. Sağlıklı yaşama dair pek çok konuda aydınlatıcı bilgiler sunan programı izleyerek yeni bilgiler edinebilirsiniz. Saat 08:30’da “Yaralı Kuşlar” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebilirsiniz. Saat 19:45’te ise “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Ayrılık rüzgarlarının estiği yeni bölümde dizinin sevenleri yine ekranları başına kilitlenecek.

TV8

“Oynat Bakalım” adlı komedi programının tekrar bölümüyle sabaha başlayacaksınız. Güldüren ve eğlendiren programın hemen ardından “Günaydın Doktor” adlı sağlık programı yayına geçiyor. Sağlıklı yaşama dair farklı bilgilerin sunulduğu programla bilmediğiniz konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 20:00’da ise Jet Sosyete” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışında olacak. Komedi dolu bir yeni bölümle eğlenceli ve keyifli bir akşama hazır olun.

FOX TV

Saat 07:15’te “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” adlı sabah haberlerini seyredeceksiniz. 10:00’da “Çağla ile Yeni Bir Gün” adlı canlı yayın programı başlıyor. Kahvaltı yaparken sizlere eşlik edecek keyifli programla güne renkli bir başlangıç yapabilirsiniz. 20:00’da ise “Bizim Hikaye” adlı dizinin yeni bölümüyle akşam kuşağı başlıyor.

PARTNERDikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...Dikkat! Sadece özel günlerde ilişkiye giriyorsanız...
Öykü Arin'e nakil süreci başladıÖykü Arin'e nakil süreci başladı
İmamoğlu'yla ilgili 'mazbata online' oyunu yapıldı!İmamoğlu'yla ilgili 'mazbata online' oyunu yapıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11 Nisan 2019 TV’de Bugün TV'de bugün TV yayın akışları Star yayın akışı Kanal D yayın akışı Show TV yayın akışı

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

Herkes taş zannediyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2019 hava durumu)

Nisan yağmurları etkisini artırıyor!

Öykü Arin'e nakil süreci başladı

Öykü Arin'e nakil süreci başladı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili 'mazbata online' oyunu yapıldı!

İmamoğlu'yla ilgili 'mazbata online' oyunu yapıldı!

Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji'den 'polen' uyarısı

Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji'den 'polen' uyarısı

Ölümü yasaklayan muhtar koltuğunu bakın kime devretti!

Ölümü yasaklayan muhtar koltuğunu bakın kime devretti!

Hırsızın kokoreç keyfi!

Hırsızın kokoreç keyfi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.