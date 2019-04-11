11 Nisan 2019 TV’de Bugün Ne Var? Tüm Kanallar için TV Yayın Akışları

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 11 Nisan Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı…

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KANALLARA AİT TV YAYIN AKIŞLARI

ATV

ATV kanalına ait yayın akışı sabah saat 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” ile yayın hayatına başlıyor. Türkiye’nin gündemine dair tüm merak edilenleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Saat 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı canlı yayın programı sevenleriyle buluşacak. Faili meçhul cinayetlerden kayıplara kadar tüyler ürperten tüm örnek gelişmeleri sabah saatlerinde ekranlarınız başından öğrenebilirsiniz. Akşam 19:00’da “ATV Ana Haber” yayınından sonra saat 20:00’da “Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizinin yeni bölümüyle buluşacaksınız. Yeni bölümde Züleyha’yı zor anlar bekliyor. Yaşama sevincini kaybeden Züleyha, konaktaki her olayı yakından izleyen Gaffur ve Saniye, olanlardan habersiz kalan Demir ile sürükleyici bir bölüme tanıklık edeceksiniz.