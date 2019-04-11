11 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu burada! 11 Nisan haftası A101 indirimli ürünleri listesi

Ev ekonomisini iyi bilen hanımlar, kalitenin her zaman pahalı ürünlerde olmadığının farkında olanlar! A101 11 Nisan kataloğu yine indirim ve avantajlarla geldi. A101 aktüel ürünleri inanılmaz indirimlerle sunuluyor. Elektronik aletlerden pratik gereçlere, meyve sebzeden maden suyuna kadar binlerce üründe inanılmaz fırsatlarla gelen A101 11 Nisan aktüel ürün kataloğu sizinle. 11 Nisan A101 ürün kataloğunda tüm ürünleri görselleriyle birlikte incelemek için TIKLAYINIZ! Teknolojik Ürünlerde İnanılmaz Avantajlar A101 11 Nisan Perşembe ürün kataloğunda teknoloji ürünlerinde avantaj ve fırsatlar alıcılarını bekliyor. Hem kaliteli hem de bütçe dostu teknolojik ürünler şöyle: Honor cep telefonu: Piyasaya girdiği andan itibaren büyük ilgi toplayan Honor cep telefonları, A101 güvencesiyle ve avantajlı fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Honor play cep telefonu fiyatı: 2.199 TL

Honor 9 Lite cep Telefonu fiyatı: 1.299 TL

Honor cep telefonu aksesuarlarından Honor Band 4 akıllı bileklik fiyatı: 199 TL

Piranha bluetooth kulaklık fiyatı: 49.95 TL

Piranha tripod telefon tutucu: 9,95 TL

Piranha karaoke mikrofon fiyatı: 49,95 TL

Televizyonlarda A101 11 Nisan avantajları

11Nisan Perşembe A101 kataloğunda yer alan televizyon markası Hı-Level. Dahili HD uydu alıcısı, 1 adet Scart girişi, 1 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi ile TV oyunlarını rahatlıkla oynayabileceğiniz, 40 inç uydu alıcılı full HD LED televizyonun fiyatı 1.399 TL. Vestel servis güvencesinde iki yıl garantili olan televizyona bilgisayarla da bağlanmak mümkün. Overlok Makinesi Ayağınıza Geldi! Singer overlok makinesi, A101 11 Nisan kataloğunda avantajlı fiyatlarla yerini alıyor. Overlok makinesinin fiyatı 699 TL. Ev Tekstili İçin A101 11 Nisan Kataloğuna Göz Atmayı Unutmayın Kaymaz taban, saçaklı banyo halısı, köşeli ya da oval kesimiyle dikkat çekiyor. 75x120 cm boyutlarında olan halının fiyatı 24,95 TL.

Fransız gipürlü çift kişilik yatak örtüsü takımı, 2 adet yastık kılıfı ile 99,95 TL’ye satılıyor. Örme perdeler, 200 x 260 cm ölçülerinde. Ekstrafor dikişli perdelerin fiyatı 39.95 TL. Havalar Isındı, Haydi Bahçeye A101 11 Nisan kataloğunda aktüel ürünler arasında bulunan salıncak fiyatı 249,95 TL.

Katlanabilir kamp sandalyesi 44,95 TL. Çeşitli renkleri mevcut.