11 yıldır 239 yolcusuyla kayıptı! Arama çalışmaları yeniden başlıyor

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan yaptığı kalkıştan 38 saat sonra düşmüş, uçağın enkazı yürütülen tüm çalışmalara rağmen bulunamamıştı. Malezya, 2014 yılında kaybolan ve 239 kişiye mezar olan "MH370" uçağı aramalarına yeniden başlıyor. Arama çalışmaları, Malezya hükümeti ile okyanus ve deniz tabanlarından veri toplayan Ocean Infinity şirketi tarafından yapılacak. Arama çalışmaları yarından itibaren 55 günlük süre zarfında aralıklarla gerçekleştirilecek.

Çalışmalar, uçağın enkazının bulunmaması durumunda "ücret alınmaz" anlaşması kapsamında yürütülecek. Enkazın bulunması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödenecek. Şirket, kayıp uçağın bulunma olasılığının en yüksek olduğu düşünülen Hint Okyanusu'ndaki 15 bin kilometrekarelik bir alanı hedeflemeyi planlıyor.

MH370 UÇUŞU

Malezya Havayolları'na ait MH370 sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirmek üzere havalanan yolcu uçağı kalkıştan 38 dakika sonra rotasından saparak radardan kaybolmuştu. Tarihin en geniş çaplı arama operasyonu olarak kayıtlara geçen arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın enkazı bulunamamıştı. Daha önce 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçağın katıldığı çok uluslu bir arama 2017'de sona ermişti. Ocean Infinity tarafından 2018'de gerçekleştirilen arama ise 3 ay sonra son bulmuştu.

Tarihe büyük bir gizem olarak geçen olay, pilotun uçağı kasten düşürdüğü veya uçağın kaçırıldığı yönündeki spekülasyonlar da dahil çok sayıda komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu.

2018 yılında yapılan bir soruşturmada, uçağın kontrol sistemlerinin kasten manipüle edilerek rotasından saptırıldığı tespit edildi ancak nedeni çözülemedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır