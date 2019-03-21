110 yaşındaki Ramazan dede tavsiyeleri sıraladı! 90 yaşında kızı 150 torunu var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Erfelek ilçesi Meydan köyünde yaşayan asırlık çınar Yeşilcan'ı evinde ziyaret etti.

Yeşilcan'a sağlıklı bir yaşam dileyerek bir süre sohbet eden Keleş, müdürlük olarak her zaman yaşlıların yanlarında olduklarını söyledi.

Ailesine, Ramazan Yeşilcan'a çok iyi baktıkları için teşekkür eden Keleş, herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde kapılarının sonuna kadar tüm aile fertlerine açık olduğunu dile getirdi.

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Ramazan Yeşilcan da ilerlemiş yaşına rağmen çok büyük sağlık sorunları bulunmadığını belirtti.

Biraz duyma zorluğu çektiğini anlatan Yeşilcan, köyünden sadece 3 yıllık askerlik hizmeti için ayrıldığını aktardı.

Yeşilcan, 2008 yılında vefat eden eşiyle 15 yaşında evlendiklerini vurgulayarak, "Oturabiliyor, konuşabiliyorum. Sadece artık yardım olmadan yürüyemiyorum ama Allah'a şükür, sağlığım yerinde. Beş vakit namazımı da kılmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.