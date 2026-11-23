Kew'den yapılan açıklamaya göre, Amerikalı araştırmacı Steven Manchester, 130 yıl önce ABD'nin Kansas eyaletinden çıkarılan ve o zamandan bu yana Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonunda tutulan kaya parçasındaki bir çiçek fosilini incelemeye aldı.

100 MİLYON YILLIK KEŞİF

Manchester, kaya parçası üzerinde gerçekleştirdiği bilgisayarlı mikrotomografi taraması sırasında, taşa tamamen gömülü halde 1,5 milimetre yüksekliğinde ve 1,2 milimetre çapında başka bir çiçek fosilinin varlığını keşfetti.

Kew araştırmacıları ise keşfedilen fosilin botanik açıdan sınıflandırılması çalışmalarını yürüttü.

Yapılan üç boyutlu görüntüleme ile çiçeğin yapısı ve sanal kesitleri ortaya çıkarıldı. Bilim insanları ayrıca çiçeğin üç çanak yaprağı, üç taç yaprağı, 6 erkek üreme organı ve 3 dişi üreme organı olduğunu belirledi.

Araştırmacılar fosilin çiçek düzeninin palmiye, orkide, muz, lale, zambak ve zencefil gibi "tek çenekli bitki" adıyla bilinen grubun üyeleriyle örtüştüğünü ortaya koyarken, yaklaşık 100 milyon yaşında olduğu tahmin edilen çiçeklerde de aynı düzenin olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, kesin olmamakla birlikte fosilin özelliklerinin palmiye ailesiyle benzerlik taşıdığına işaret ederken, çiçeğin bu grubun ya da başka tek çenekli bir bitki grubunun soyu tükenmiş üyelerinden olabileceği değerlendirmesini yaptı.

FOSİLİN YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Araştırmacılar, tek çenekli bitki türleri ve palmiyeler alanında araştırmalarıyla tanınan botanikçi Barry Tomlinson'a ithafen yeni bulunan fosile "Tomlinsoniella pedicellata" adını verdi.

Sonuçları Amerikan Botanik Dergisi adlı bilimsel yayımda paylaşılan çalışmayı yürüten bilim insanları, tek çenekli bitki grubuna ait erken dönem fosil kayıtlarının sınırlı olduğunu belirterek, yeni fosilin bu bitkilerin çiçek yapısını incelemek açısından önemli katkı sunacağını aktardı.

Bilim insanları, yaklaşık 100 milyon yıllık fosilin tek çenekli bitkilerde karakteristik üçlü çiçek düzeninin bilinen en eski kesin fosil kanıtını oluşturduğunu bildirdi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri kıdemli araştırmacısı William Baker, fosilin beklenmedik şekilde ortaya çıkmasının kendileri için heyecan verici olduğunu belirtti.

Baker, antik çiçeğin bugün de yaşayan bitkilere şaşırtıcı derecede benzediğini vurgulayarak çiçekli bitkilerin kökenine ilişkin bilimsel soruların yanıtlanmasına bu fosilin de katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır