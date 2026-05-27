110 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı! Küsleri bile barıştırıyor

Uzadıkça uzayan bayramlaşma kuyruğu yaklaşık 1 kilometreyi buluyor. Kurban Bayram namazı sonrası yaşlılar sıraya geçti, gençler bayramlaştı

110 YILLIK GELENEK BU YIL DA BOZULMADI

Bayramlaşan sıraya geçince, kuyruk uzadıkça uzadı. Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi'ndeki 110 yıllık geleneğin bu yıl da bozulmaması mahalle halkını memnun etti.

KÜSKÜNLERİ BİLE BARIŞTIRIYOR

Bayramlaşma merasiminin ardından mahalle sakinleri hep birlikte mezarlığa giderek ecdatlarına dua etti. Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, "Bizim dedelerimizden gördüğümüzü bizler de sürdürüyoruz. Küskünler sıraya girip bayramlaşıyor. 110 yıldır bu böyle sürüyor. Yaklaşık 1 kilometre sıra oluyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır