Kombi devri bitti! 3 sene içinde zorunlu olacak

Avrupa Birliği’nin yeni enerji düzenlemesiyle doğal gaz kombileri için geri sayım başladı. 2030’dan itibaren “sıfır emisyonlu bina” zorunluluğu devreye girerken, 2040 yılına kadar doğal gazla ısınmanın tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor. Yeni dönemin yıldızı ise yüksek verim sağlayan ısı pompaları olacak.

Çiğdem Berfin Sevinç

Avrupa Birliği’nin enerji dönüşümünde attığı yeni adım, milyonlarca haneyi doğrudan etkileyecek büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. Yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte doğal gaz kombileri için geri sayım resmen başladı. AB’nin hedefi ise “sıfır emisyonlu” binalara geçiş yaparak karbon salımını minimum seviyeye indirmek.

AVRUPA’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD), yeni yapılacak binalarda enerji anlayışını tamamen değiştirmeyi hedefliyor. Düzenlemeye göre 2030 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni konutların “Sıfır Emisyonlu Bina” kriterlerine uygun olması gerekecek.

Kamu binalarında ise bu uygulama daha erken başlayacak. 2028 itibarıyla kamuya ait yeni yapıların sıfır emisyon standardına göre inşa edilmesi zorunlu hale gelecek.

KOMBİLER TARİH Mİ OLUYOR?

Yeni dönemde fosil yakıtla çalışan sistemlerin yerini daha çevreci teknolojiler alacak. Özellikle doğal gaz kombilerinin kullanımının kademeli olarak azaltılması planlanırken, 2040 yılına kadar Avrupa genelinde doğal gazla ısınmanın tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor.

ISI POMPALARI ÖNE ÇIKIYOR

Yeni sistemin merkezinde ise “ısı pompaları” bulunuyor. Yakıt yakmak yerine çevredeki havadan, sudan veya topraktan enerji transferi yapan bu cihazlar, düşük enerji tüketimiyle yüksek verim sağlıyor.

Uzmanlara göre 1 birim elektrik enerjisiyle 5 birime kadar ısı üretilebilen bu sistemler, doğal gazlı kombilere göre çok daha çevreci ve ekonomik bir alternatif sunuyor.

