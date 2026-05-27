'Osimhen' Fenerbahçe'yi duyunca sinir krizi geçirdi

Kurban pazarında “Osimhen” adı verilen kurbanlığın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Muhabirin Fenerbahçe demesi üzerine sinirlenen kurbanlık önce homurdandı ardından çitlere tırmandı. Fenerbahçe'nin adını duyduğunda sinirlenen kurbanlığın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Ekranlara yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, özellikle Galatasaray taraftarları videoya yoğun ilgi gösterdi. Victor Osimhen’e gönderme yapılan görüntüler için çok sayıda esprili paylaşım yapıldı.