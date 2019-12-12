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112’ye ‘Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz’ telefonu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi yıllık ortalama 850 bin çağrı alırken, bunlardan sadece 80 binini gerçek çağrılar oluşturuyor.112 Acil Komuta Kontrol Merkezine yapılan ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açan asılsız ihbarlar “pes” dedirtiyor.

112 Acil Servisi özellikle çocuklarla telefonlarını test etmek için arayan kişiler meşgul ediyor. Komuta merkezindeki görevliler, birbirinden ilginç ve bir o kadar da düşündürücü çağrılarla karşılaşabiliyor. 112’yi telefon tamircileri; telefonun çalışıp çalışmadığını test etmek için ararken, kimisi de ‘Tavuğum hasta, hastaneye götürebilir misiniz?’ ‘Kar yağdı, okullar tatil mi?’ gibi sorularla gereksiz yere meşgul ediyor. Asılsız ihbarlar ve cevapsız çağrılar görevlileri zor durumda bırakırken, saha ekipleri ise gerçek vak’alara ulaşmakta büyük sıkıntı yaşayabiliyor. 112’ye asılsız ihbarda bulunan kişilere ise Kabahatler Kanunu çerçevesinde 250 lira, tekrarlandığı zaman ise 500 liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

“Tamirciler telefonu test etmek için arıyor”

Konuya ilişkin konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, Van’da yıl içerisinde ortalama 850 bin çağrı aldıklarını, bunların sadece 80 bininin gerçek vak’a olduğunu belirtti. 112’ye gelen çağrıların büyük bir bölümünün asılsız olduğuna dikkat çeken Dr. Böyük, “Özellikle çocuklar arıyor. Öğrenciler ‘Okullar tatil mi?’ diye soruyorlar. Telefon tamircileri, telefonu test emek için bizi arıyor. Pin-puk kodunu soranlar oluyor. Hayvanları hastalandığı zaman, ‘tavuğum hasta, hastaneye götürür müsünüz?’ diye arıyorlar. Bu gibi gereksiz çağrılar sebebiyle 112 hattı meşgul ediliyor. Gerçekten ambulans ihtiyacı olan vakalara ulaşım sağlayamıyoruz” dedi.

“112’yi meşgul etmemelerini istiyoruz”

112’nin hayat kurtaran acil çağrı merkezi olduğunun unutulmaması ve bu nedenle gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Böyük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gereksiz çağrılar bir yoğunluk oluşturuyor. Ambulanslarımız bu yoğunluk sebebiyle asılsız olarak adreslere yönlendiriliyor. Böylece boşa çıkmış oluyorlar. İhtiyaç duyulan hastalarda ise bu tür yoğunluklardan dolayı ekip yönlendirmesi yapamamaktayız. Vatandaşlarımızdan bu tip durumlar için gereksiz yere 112’yi meşgul etmemelerini istiyoruz. 112’nin hayat kurtaran acil çağrı merkezi olduğunu unutmamız gerekiyor.”
Gereksiz aramalar nedeniyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde 250 liralık idari para cezası uygulandığını hatırlatan Böyük, bu işlemin tekrarlanması durumunda idari para cezasının iki katına çıktığını kaydetti.

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