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114 metrelik kulenin zirvesinde golf oynadılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 08:18 | Son Güncelleme

EXPO Antalya Festivali kapsamında, “EXPO Kulesi Golf Yarışması” düzenlendi. Sporcular 114 metre yüksekte yaptıkları vuruşla, 310 metre ilerde bulunan EXPO alanı içindeki gölde bulunan noktaya en yakın mesafeyi hedef aldı.

“Hitton Golf” projesinin tanıtımı amacıyla 20-23 Nisan EXPO Antalya Festivali kapsamında düzenlenen yarışma, sporcular Ali Altuntaş ve Hamza Sayın arasında gerçekleştirildi. Program kapsamında yarışma sonrasında ise “Hitton Golf Tour” düzenlendi.

EXPO Kulesi Golf Yarışması’nın kazananı, 114 metre yüksekliğe sahip EXPO kulesi üzerinden hedefe ilk atış yapan Hamza Sayın olurken, Hitton Golf Tour’un kazananı ise Ali Altuntaş oldu.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, EXPO’yu bir yaşam alanına çevirmek ve cazibe merkezi yapmak için sanattan spora, tarımdan kültüre birçok alanda sayısız aktivite planlarının olduğunu belirtti. Özen, golf etkinliğine katılarak en yüksek yerden yapılan golf atışıyla kırılan rekor için sporcuları tebrik etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya golf
 

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