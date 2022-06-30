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117 asal mı? 117 sayısı asal mıdır?

30.06.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayılar içinde en küçüğü 2 sayısıdır. Asal sayıların kaç adet olduğu tam olarak bilinmez. 117 sayısı asal sayı özelliği taşımayan sayılardan biridir. Asal sayıların en önemli özelliği yalnızca 1'e ve kendine bölünebilmesidir.

117 asal mı? 117 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar kendi için bazı temel kurallara sahiptir. Bu temel kurallara uyan tüm sayılar asal sayı olarak kabul edilir. Asal sayı, kendinden ve 1 sayısından başka hiçbir sayıya tam olarak bölünmeyen sayılara verilen addır. 2 sayısı asal sayılar içinde en küçüğü ve çift olan tek sayıdır. Asal sayılar; 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde devam eder. Tam olarak kaç adet asal sayı olduğu bilinmez. Asal sayılar kendileri ve 1 sayıları dışında hiçbir sayıya bölünemediği için bu kurallara uymayan sayılar asal sayı olamaz.117 sayısı da bu sayılara örnek olarak verilemez. Çünkü 117 sayısı bir asal sayı değildir.

117 asal mı?

117 sayısı ilk bakışta bir asal sayı gibi görünüyor olsa da 3'e tam bölündüğü için asal sayılar içinde yer almaz. 117 sayısı, 9 ve 13'e tam bölünebilir. Dolayısı ile 117 asal bir sayı olarak kabul edilmez. 117 sayısının rakamları topladığında 1+1+7=9 sayısına ulaşılır. 9 sayısı, 3'ün tam katıdır. 3 sayısına tam bölünür. Bu durum da asal sayı olma kurallarına uymaz. 117 sayısına asal sayı denmesi için 117 ve 1 sayısı dışında tam bölünebildiği bir sayı olmaması gerekir. Ancak, 117 sayısı 3'e de tam olarak bölünebilir.
Asal sayı kuralına uymayan 117 sayısı, kendi içinde asal çarpanlara sahiptir.

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