Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 alan sırasıyla 3 bin 976 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 842 kontenjanla özel eğitim, 1101 kontenjanla İngilizce, 1059 kontenjanla rehberlik ve 1051 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi oldu.
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