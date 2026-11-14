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118 yıldır aynı gün doğuyorlar! Bu aileyi Guinness bile kayıtlara geçirdi

ABD’de yaşayan Bell ve Harlow ailesinin tam beş kuşağı, yıllar arayla aynı tarihte dünyaya gelerek Guinness Dünya Rekorları’na girdi. 1907’de başlayan ve 118 yıla yayılan inanılmaz doğum günü zincirinin son halkası, 14 Eylül 2025’te doğan Arthur Bell oldu.

118 yıldır aynı gün doğuyorlar! Bu aileyi Guinness bile kayıtlara geçirdi
Gökçen Kökden

Amerikalı bir aile 5 kuşak boyunca, yıllar arayla aynı tarihte doğarak bir rekora imza attı. Ailedeki sıra dışı tesadüf, Arthur’un büyük büyük dedesi Wilber Harlow’un 14 Eylül 1907’de doğmasıyla başladı. Wilber’ın kızı Addie Harlow 1949’da, Addie’nin oğlu Donald Harlow 1972’de ve Donald’ın kızı Emma Bell ise 1997’de yine 14 Eylül tarihinde dünyaya geldi.

Emma Bell’in oğlu Arthur’un da 14 Eylül’de doğmasıyla aynı doğum gününü paylaşan kuşak sayısı beşe ulaştı. Guinness Dünya Rekorları, bunun kayıtlara geçen en fazla sayıda kuşağın aynı gün doğması olduğunu açıkladı.

ARTHUR BELL'İN DOĞUMU REKORA GİRDİ

Ailenin en genç üyesi Arthur Bell’in tahmini doğum tarihinin 14 Eylül olduğunun öğrenilmesi, ailede büyük heyecan yarattı. Emma ve eşi Wyatt, bebeklerinin gerçekten bu tarihte dünyaya gelmesi halinde dört kuşaktır devam eden geleneğin yeni bir rekora dönüşebileceğini fark etti.

Beklenen gerçekleşti ve Arthur 14 Eylül 2025’te doğdu. Böylece aile, aynı tarihte doğan beş kuşağa sahip ilk aile olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki rekor dört kuşağa aitti ve 1800’lerden bu yana yedi farklı aile tarafından paylaşılıyordu.

Emma, dört kuşaklık tesadüfün zaten bir rekor olabileceğini bildiklerini ancak beşinci kuşağın doğmasını umut ettikleri için başvuru yapmayı beklediklerini anlattı. Arthur’un gelişiyle aile artık unvanı başka ailelerle paylaşmak yerine tek başına taşıyor.

KADIN VE ERKEK SIRALAMASI DA BOZULMADI

Rekorun dikkat çeken bir başka yönü ise beş kuşak boyunca cinsiyetlerin dönüşümlü ilerlemesi oldu. Wilber ile başlayan zincir; erkek, kadın, erkek, kadın ve erkek şeklinde devam etti.

Wilber Harlow, Iowa eyaletindeki Brooks kasabasında posta müdürü olarak görev yaptı ve Harlow General Store adlı mağazayı işletti. Kızı Addie ise Nebraska’da bir emniyet müdürünün sekreteri olarak 20 yıldan uzun süre çalıştı. Addie, 2023 yılında hayatını kaybettiği için ailenin en genç üyesi Arthur’u göremedi.

Aile üyeleri geçmiş yıllarda ortak doğum günlerini genellikle bir restoranda buluşarak, pasta ve mumlarla kutladı. Aynı güne denk gelen doğum günleri nedeniyle tek kutlamada farklı kuşaklar bir araya geldi. Ailenin hikayesindeki tesadüfler bununla da sınırlı kalmadı. Wilber ile eşinin evlendiği Missouri eyaletindeki Maryville, yıllar sonra Emma ile Wyatt’ın tanıştığı yer oldu. Ancak aile tarihini dünya çapında eşsiz hâle getiren asıl tarih, beş kuşağı ve 118 yıllık geçmişi birbirine bağlayan 14 Eylül oldu.

Not: Görsel yapay zeka tarafından temsili olarak üretilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
abd yaşam
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