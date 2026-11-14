Mezar kazarken karşılaştılar! Altından binlerce yıllık sır çıktı

Norveç'teki Grønhaug Viking gemi mezarında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, mezarın hemen altında daha eski bir taş anıt gün yüzüne çıkarıldı.

İnsan eliyle oluşturulmuş taş yığınlarından meydana gelen yapının üzerinin birkaç kat toprak ve çimle kaplandığı, tabanının çevresinde ise büyük taşlardan oluşan bir sınır bulunduğu belirlendi.

Yapının inşa tekniği ve çevredeki diğer tarih öncesi mezar höyükleriyle benzerlikleri, anıtın Tunç Çağı'na ait olabileceğine işaret etti. Araştırmacılar, Viking gemi mezarının doğrudan bu eski yapının üzerine inşa edildiğini düşünüyor.

VİKİNGLER YÜZYILLAR ÖNCEKİ MEZAR ALANINI KULLANMIŞ OLABİLİR

Ortaya çıkarılan bulgu, aynı alanın farklı dönemlerde mezar yeri olarak kullanıldığını gösteren önemli bir kanıt niteliği taşıyor. Viking mezar höyüğünün, daha önce inşa edilmiş taş anıtın üzerine yerleştirilmesi, eski yapının sonraki dönemlerde de arazi üzerinde varlığını koruduğunu düşündürüyor.

Ancak arkeologlar, Vikinglerin bu noktayı özellikle eski mezarın tarihi veya kültürel önemi nedeniyle seçtiğine dair henüz kesin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Eski höyüğün Vikingler tarafından bilinçli olarak kullanılmış olması ihtimaller arasında yer alırken, mevcut yapının gemi mezarı için uygun bir zemin sağlamış olması da mümkün görülüyor. İki yapı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için kazılardan elde edilen bulguların incelenmesi gerekir.

VİKİNG MEZARININ TARİHİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Grønhaug gemi mezarının hangi dönemde inşa edildiği uzun süredir arkeologlar arasında tartışma konusu.

Önceki araştırmalarda geminin yaklaşık MS 780 yılına tarihlendirildiği ve bu tarihin geleneksel olarak Viking Çağı'nın başlangıcından önceye denk gelebileceği değerlendirilmişti.

Ancak ağaç halkası analizleri ve radyokarbon tarihlemesine dayanan daha yeni çalışmalar, gemi mezarının yaklaşık MS 864 yılına ait olabileceğini ortaya koydu. Bu tarih, mezarı doğrudan Viking Çağı'nın içine yerleştirildi.

Son kazılarda elde edilen organik kalıntılar ve diğer arkeolojik materyallerin incelenmesiyle hem gemi mezarının hem de altındaki eski taş yapının tarihi daha kesin şekilde belirlenmeye çalışılacak.

KAZILAR KÜÇÜK BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Araştırma, Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'nden Marie Ødegaard ve Håkon Reiersen liderliğinde yürütülüyor. Norveç Kültürel Miras Müdürlüğünün talebiyle gerçekleştirilen çalışma, Rogaland Eyalet Belediyesi ile iş birliği içinde sürdürülüyor.

Kazı kapsamında mezar höyüğünün tamamı açılmadı. Bunun yerine, 1902 yılında Haakon Schetelig tarafından gerçekleştirilen önceki kazının hattı boyunca küçük bir alan incelendi. Ayrıca daha önce herhangi bir kazı yapılmamış bölüme doğru sınırlı bir genişletme gerçekleştirildi.

Çalışmanın temel amacı, Grønhaug mezarının nasıl inşa edildiğini ve höyük içerisindeki arkeolojik kalıntıların ne ölçüde korunduğunu ortaya çıkarmak.

ORGANİK KALINTILARIN İYİ KORUNMASI ARAŞTIRMACILARI ŞAŞIRTTI

Kazılarda organik kalıntıların beklenenden daha iyi korunmuş olması, araştırmacılar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu bulguların, mezarın yapım sürecinin ve tarihinin daha ayrıntılı şekilde anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Tunç Çağı'na ait olabileceği düşünülen taş anıtın kesin yaşının belirlenmesi ise iki mezar yapısının inşası arasında kaç yüzyıl bulunduğunu ortaya koyacak.

GÖRSELLER TEMSİLİ YAPAY ZEKADIR.