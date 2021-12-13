12 Aralık Pazar reyting sonuçları! MasterChef mi, Teşkilat mı birinci oldu?

12 Aralık 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Annemizi Saklarken, Show TV'de Tosun Paşa, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi.
12 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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