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12 Aralık Pazar reyting sonuçları! MasterChef mi, Teşkilat mı birinci oldu?

13.12.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Aralık Pazar akşamı Teşkilat, MasterChef, Annemizi Saklarken, Yargı, Elbet Bir Gün gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor.

12 Aralık Pazar reyting sonuçları! MasterChef mi, Teşkilat mı birinci oldu?

12 Aralık 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Yargı, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, FOX TV'de Elbet Bir Gün, Star TV'de Annemizi Saklarken, Show TV'de Tosun Paşa, TRT 1'de Teşkilat ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları ekrana geldi.

12 ARALIK 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

12 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat” 2. sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat” 3.sırada “Yargı” dizisinin özeti yer aldı.

12 Aralık Pazar reyting sonuçları! MasterChef mi, Teşkilat mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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