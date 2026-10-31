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Araba camındaki buğuyu saniyeler içinde gideren yöntem

Soğuk havalarda otomobilin ön camının buğulanması, yola çıkmadan önce zaman kaybettiren sorunların başında geliyor. İngiltere Otomobil Derneği RAC, araç içindeki nemi azaltarak camdaki buğuyu gidermeye yardımcı olan yöntemleri açıkladı. Kaloriferle birlikte klimayı çalıştırmak ve camları doğru şekilde temizlemek, görüşü yeniden kazanmayı kolaylaştırabiliyor.

Araba camındaki buğuyu saniyeler içinde gideren yöntem
Nilgün Arabacı

Özellikle soğuk havalarda araçların ön camında oluşan buğu, sürüş güvenliğini tehlikeye atabiliyor. Camın iç yüzeyinde biriken nem, sürücünün yolu ve çevresindeki araçları net görmesini engelleyebiliyor.

RAC'ın açıklamasına göre buğulanmanın temel nedeni, araç içindeki nemli havanın soğuk cam yüzeyiyle temas etmesi. Yolcuların nefesi ve araç içindeki sıcak hava, kabindeki nem miktarını artırıyor. Nemli hava daha soğuk olan cama temas ettiğinde yoğunlaşıyor ve camın üzerinde küçük su damlacıkları oluşuyor.

Islak ayakkabılar, nemli paspaslar, araçta kurumaya bırakılan kıyafetler ve şemsiyeler de kabindeki nemi artırabiliyor. Araçta su sızıntısı olması veya klima sisteminin düzgün çalışmaması da camların sık sık buğulanmasına yol açabiliyor.

KALORİFERİ DOĞRU AYARLAMAK BUĞUYU GİDERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Ön camdaki buğuyu gidermek için ilk yapılması gerekenlerden biri, havalandırma sistemini ön cama yönlendirmek. RAC, sıcak havanın cam yüzeyini kurutmaya ve yeniden buğulanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Ancak ısıtmayı bir anda en yüksek seviyeye getirmek yerine soğuk veya düşük sıcaklıkta başlayıp sıcaklığı kademeli olarak artırmak öneriliyor. Böylece araç içindeki havanın nemi azaltılırken camın da yavaş yavaş ısınması sağlanabiliyor.

Bu sırada havalandırmanın ön cama ve yan camlara yönlendirilmesi, sürücünün görüş alanının daha hızlı açılmasına yardımcı olabilir.

KLİMA VE KALORİFERİ BİRLİKTE ÇALIŞTIRIN

Aracınızda klima sistemi bulunuyorsa buğu gidermek için klimayı kaloriferle birlikte çalıştırmak etkili bir yöntem olabilir.

Kalorifer cam yüzeyini ısıtmaya yardımcı olurken klima sistemi kabindeki nemin azaltılmasını sağlar. Böylece camın yeniden buğulanma ihtimali düşebilir.

Buğu giderme işlemi için araçta özel bir ön cam simgesi bulunan düğme varsa bu ayarı kullanmak da yararlı olabilir. Otomatik iklimlendirme sistemine sahip araçlarda ilgili ayar, hava akışını ve sıcaklığı buğuyu giderecek şekilde düzenleyebilir.

Camın dış yüzeyi buz tutmuşsa iç taraftaki buğuyla karıştırılmamalı. Dış yüzeydeki buz, uygun buz çözücü ürün ve cam kazıyıcı yardımıyla temizlenmeli.

KLİMA YOKSA CAMLARI KISA SÜRELİ AÇABİLİRSİNİZ

Aracınızda klima bulunmuyorsa veya buğu yeterince hızlı giderilemiyorsa camları kısa süreli açmak yardımcı olabilir. Dışarıdaki soğuk ve daha kuru hava, araç içindeki nemli havanın azalmasını sağlayabilir.

Bu yöntem, özellikle araç içinde biriken nemin yoğun olduğu durumlarda işe yarayabilir. Ancak camlar açıldığında sıcaklık düşeceğinden, görüş açıldıktan sonra kabin sıcaklığı ihtiyaca göre yeniden ayarlanabilir.

Sürüş sırasında camlar yeniden buğulanırsa ve görüş ciddi ölçüde azalırsa güvenli bir yerde durup camların tamamen açılmasını beklemek gerekiyor.

TIRAŞ KÖPÜĞÜ CAMLARIN BUĞULANMASINI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

RAC'ın paylaştığı pratik yöntemlerden biri de ön camı tıraş köpüğüyle temizlemek. Bu yöntemde temiz bir bez üzerine az miktarda tıraş köpüğü alınıyor ve camın iç yüzeyine ince bir tabaka halinde yayılıyor. Ardından başka bir temiz bezle köpüğün tamamı siliniyor.

Geride kalan ince tabakanın camın buğulanma eğilimini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak bu koruyucu etkinin kalıcı olmadığı ve işlemin belirli aralıklarla tekrarlanması gerekebileceği ifade ediliyor.

Bu yöntemi deneyecek sürücülerin camda görüşü bozabilecek kalıntı bırakmamaya dikkat etmesi önemli. Camın temiz tutulması da buğulanmayı azaltmaya yardımcı oluyor.

BUĞU TAMAMEN GİTMEDEN YOLA ÇIKMAYIN

Ön camdaki buğunun giderilmesi yalnızca konfor meselesi değil, doğrudan sürüş güvenliğiyle ilgili. Görüşün kısıtlı olması yayaları, diğer araçları ve yol üzerindeki engelleri fark etmeyi zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle yola çıkmadan önce ön camın yanı sıra arka camın, yan camların ve aynaların da net olduğundan emin olunmalı. Araç hareket halindeyken görüş ciddi biçimde azalırsa güvenli bir noktada durulmalı ve camlar tamamen temizlenmeden sürüşe devam edilmemeli.

RAC'a göre en etkili yaklaşım, havalandırmayı doğru kullanmak, araç içindeki nemi azaltmak ve camları düzenli olarak temiz tutmak. Bu alışkanlıklar, özellikle soğuk havalarda sabah yolculuklarını daha güvenli hale getirebilir.

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araba
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