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Kadınların erkeklerde aradığı özellik belli oldu: Alfa erkekler geride kaldı

Kadınların erkeklerde aradığı özelliklere ilişkin yapılan yeni bir araştırma, ilişkilerde dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu. Sonuçlar, toplumda sıkça öne çıkarılan 'alfa erkek' anlayışının kadınların beklentileriyle örtüşmediğini gösterdi. İşte araştırmanın detayları…

Kadınların erkeklerde aradığı özellik belli oldu: Alfa erkekler geride kaldı
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Kadınların bir ilişkide nasıl bir erkek istediği yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelen 'alfa erkek' kavramı, güçlü, baskın ve kontrolü elinde tutan erkek profiliyle özdeşleştiriliyor.

Ancak yeni bir araştırma, kadınların gerçek hayattaki tercihlerinin bu algıdan oldukça farklı olduğunu ortaya koydu.

Kadınların liderliği üstlenmeyi tercih ettiği ilişkilere yönelik bir arkadaşlık uygulaması tarafından yaptırılan araştırmaya göre, kadınların yüzde 63'ü alfa erkek yerine destekleyici ve duygusal açıdan kendini ifade edebilen bir partneri tercih ediyor.

Kadınların erkeklerde aradığı özellik belli oldu: Alfa erkekler geride kaldı 1

KADINLARIN YÜZDE 63'Ü DESTEKLEYİCİ ERKEKLERİ TERCİH EDİYOR

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, kadınların ilişkilerde baskınlıktan çok karşılıklı anlayışa ve duygusal desteğe önem verdiğini gösterdi.

Katılımcı kadınların yüzde 54'ü, alfa erkeklerle ilişki yaşamanın çoğu zaman erkeğin ihtiyaçlarını ön planda tutmak anlamına geldiğini düşünüyor. Kontrolcü bir partner isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 3'te kalırken, baskın karakterli erkeklerden hoşlandığını belirtenlerin oranı yüzde 9 oldu.

Araştırma, kadınların ilişkilerde kararları tek başına veren, karşısındaki kişiyi yönlendirmeye çalışan erkeklerden ziyade, eşitlikçi ve destekleyici bir ilişki modeline daha sıcak baktığına işaret ediyor.

ERKEKLER ÜZERİNDE ALFA ERKEK BASKISI DA VAR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de erkeklerin toplum ve sosyal medya baskısı altında hissetmesi oldu.

Erkek katılımcıların yüzde 35'i, ilişkide partnerinin söz sahibi olmasına izin vermesi durumunda arkadaşlarının kendisiyle dalga geçebileceğini düşünüyor. Yüzde 37'si ise sosyal medyanın kendileri üzerinde daha baskın ve dominant davranmaları yönünde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Erkeklerin yaklaşık yüzde 40'ı, duygularını açıkça ifade etmelerinin partnerleri tarafından olumsuz karşılanmasından endişe duyduğunu belirtti.

Bu sonuçlar, erkeklerin bir yandan güçlü ve kontrol sahibi görünmeye teşvik edilirken diğer yandan duygularını ifade etmekte zorlanabildiğini ortaya koydu.

KADINLAR ALFA ERKEKLERİ GERÇEK HAYATTA DEĞİL, KURGUDA BEĞENİYOR

İlişki uzmanı Gigi Engle, erkeklere kadınları etkileyebilmek için sürekli baskın ve kontrolcü olmaları gerektiğinin söylendiğine dikkat çekti. Ancak araştırma sonuçları, kadınların önemli bir bölümünün böyle bir erkek profili aramadığını gösterdi.

Katılımcıların yüzde 45'i, alfa erkeklerin yalnızca kurgusal hikayelerde çekici olduğunu düşünüyor.

Bu sonuç, filmlerde ve dizilerde romantikleştirilen baskın erkek karakterlerle gerçek hayattaki ilişki beklentileri arasındaki farkı da gözler önüne seriyor.

ALFA ERKEK KAVRAMININ KÖKENİ DE TARTIŞMALI

Alfa erkek kavramının dayandırıldığı bilimsel çalışmalar da zaman içinde sorgulandı.

Kurtlar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan biyolog L. David Mech, 1970 yılında yayımlanan kitabında alfa kurt kavramının yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştu.

Ancak sonraki yıllarda doğadaki kurt sürülerini inceleyen Mech, bu sürülerin çoğunlukla ebeveynler ve yavrularından oluşan aile grupları olduğunu ortaya koydu.

Mech, daha sonra alfa kurt tanımlamasının yanlış anlaşılmalara yol açtığını savunarak kavramın kullanılmasına karşı çıktı. Hatta yayınevinden kitabının basımını durdurmasını yıllarca talep etti. Kitap 2022 yılında basımdan kalktı.

Kadınların erkeklerde aradığı özellik belli oldu: Alfa erkekler geride kaldı 2

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DA İYİLİK VE NEZAKETİN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Erkeklerde baskınlığın çekicilik üzerindeki etkisini inceleyen bilimsel çalışmalar da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

1995 yılında psikolog Lauri Jensen-Campbell ve çalışma arkadaşları tarafından gerçekleştirilen, toplam 348 kişinin katıldığı üç araştırmada, baskınlığın tek başına erkekleri kadınlar için daha çekici hale getirmediği belirlendi. Buna karşılık nazik, yardımsever ve anlayışlı olarak algılanan erkeklerin daha fazla tercih edildiği görüldü.

2011 yılında 124 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen başka bir araştırmada ise uyumlu ve anlayışlı partnerlere sahip kişilerin ilişkilerinde genel olarak daha mutlu olduğu tespit edildi.

Araştırmada, kişilik özellikleri arasında çiftlerin ayrılıp ayrılmayacağını öngörmede de uyumluluğun önemli bir rol oynadığı belirtildi.

KADINLARIN BEKLENTİSİ BASKINLIK DEĞİL, DUYGUSAL DESTEK

Araştırma şirketi tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında 2 bin ABD'li yetişkinle gerçekleştirilen anket, kadınların ilişki beklentilerine ilişkin önemli ipuçları sundu.

Bununla birlikte araştırmanın, kadınların liderliği üstlendiği ilişkileri destekleyen bir arkadaşlık uygulaması tarafından yaptırıldığı da göz önünde bulundurulmalı.

Araştırmanın genel sonuçları, kadınların erkeklerde yalnızca güçlü veya baskın bir karakter aramadığını gösterdi.

Duygularını ifade edebilen, partnerinin ihtiyaçlarını önemseyen, anlayışlı ve destekleyici bir erkek profili çok daha fazla öne çıkıyor.

Kısacası, kendine güvenen ve ne istediğini bilen bir erkek olmak çekici bulunabilir. Ancak bütün kadınların ne istediğini bildiğini iddia etmek, bambaşka bir mesele.

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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları ilişkiler
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