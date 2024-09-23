12 Dev Adam'dan biriydi! Bir döneme damga vuran basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski Milli basketbolcu Asım Pars, Bosna'daki evinde ölü bulundu. Aslen Bosnalı olan Asım Pascanovic, Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından Asım Pars ismini almıştı. Sevilen basketbolcunun ölüm nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.

12 DEV ADAM'DAN BİRİYDİ

Asım Pars, kariyeri boyunca Galatasaray, Zagreb, Tuborg, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Dinamo Moskova, Kuban, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin BB ve Erdemirspor formalarını terletmişti.

2001 yılında gümüş madalya alan 12 Dev Adam kadrosunun bir parçası olan Asım Pars, basketbol camiasında çok sevilen bir isimdi. Emekliliğinin ardından Bosna'da yaşamını sürüyordu.