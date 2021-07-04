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12 Dev Adam elemelere veda etti

04.07.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Basketbol Takımı, olimpiyat elemeleri yarı final maçında Yunanistan’a 81-63 mağlup olarak, elemelere veda etmiş oldu.

12 Dev Adam elemelere veda etti

Kanada’da düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde yarı finale yükselen Türkiye, bu turda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı takım, Yunanistan’a 81-63’lük skorla mağlup oldu ve elemelere veda etti.

Müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz 20 sayı ile takımına katkı sağlarken, Yunanistan’da ise Nick Calathes karşılaşmada 18 sayı attı.

Eleme maçlarında finale kalan Yunanistan, yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Finalde kazanan takım 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitme hakkı elde edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Yunanistan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
boşuna uykusuz kaldık nedense bizim milli takımlar çok yumuşak resmen dayak yediler adamlar ölümüne oynuyor

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