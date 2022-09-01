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12 Dev Adam, galibiyetle başladı! A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Karadağ’ı 72-68’lik skorla mağlup etti

01.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ilk maçında Karadağ’ı 72-68’lik skorla mağlup etti.

12 Dev Adam, galibiyetle başladı! A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Karadağ’ı 72-68’lik skorla mağlup etti

Tiflis Arena’da oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

Maça istediği gibi başlayamayan milliler ilk periyodu 18-14 geride bitirdi.

İkinci periyotta rakibine karşı üstünlüğü ele geçiren 12 Dev Adam, soyunma odasına 41-31 önde girdi.

Üçüncü periyotta da rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Türkiye, salondan 72-86 galip ayrılarak turnuvaya gabiyetle başladı.

Ay-yıldızlı ekipte Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.

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