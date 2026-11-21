Bayern Münih, Bundesliga'nın 10. haftasında sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldığı maçta Harry Kane'in sakatlığıyla sarsıldı. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen yıldız golcünün durumuyla ilgili teknik heyetten bilgi verildi.

SİNDESMOZ BAĞINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Harry Kane'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ayak bileğindeki sindesmoz bağında yırtık oluştuğunu duyurdu. Kompany, tecrübeli santrforun sakatlık nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalacağını ifade etti.

SAHALARDAN UZAK KALMA SÜRESİ NETLEŞİYOR

Sakatlık sürecine dair detaylarda Harry Kane'in yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı. Bavyera ekibinde hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Kane'in uzun süreli yokluğu, hem lig hem de diğer kulvarlardaki fikstür öncesinde teknik heyetin planlarını doğrudan etkileyecek.