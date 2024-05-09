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    4. 12 günlük gelin erkek çıktı! Bir yıllık sevgiliydiler... Şaşkına dönen damat polise koştu: Bazı tuhaflıkları vardı

    12 günlük gelin erkek çıktı! Bir yıllık sevgiliydiler... Şaşkına dönen damat polise koştu: Bazı tuhaflıkları vardı

    09.05.2024 13:46
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    Endonezya'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı buldu. 1 yıldır sevgili olduğu kişiyle evlenen 26 yaşındaki A.K.; evlendikten 12 gün sonra hayatının şokunu yaşadı. Evlendiği kişinin kadın değil erkek olduğunu fark eden damat, polise koştu. Damat, nişanlısında bazı tuhaflıklar olduğunu ancak böyle bir şeyi asla tahmin edemediğini belirtirken, erkek olduğu ortaya çıkan 'gelin' hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

    Herkesi şaşkına çeviren olay Endonezya'da yaşandı. 26 yaşındaki A.K., internette tanıştığı kişiyle daha önce yüz yüze de görüşüp bir ilişkiye başladı. Bir yıllık beraberlik sonrasında nikah masasına oturan çift, evliliklerinin 12. gününde tüm dünyada manşet olan bir olay yaşadı.

    12 GÜNLÜK GELİN, ERKEK ÇIKTI

    Yerel medyada çıkan haberlere göre; evlendiği kişinin kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu günler sonra anlayan adam, yaşadıkları karşısında şaşkına döndü.

    "BAZI TUHAFLIKLARI VARDI"

    Genç adam, hemen polisin yolunu tutarken, kendini Adinda Kanza Azzahra ismiyle tanıtan eşinin yüzünü sürekli peçeyle gizlediğini belirtirken, bazı tuhaflıklarının olduğunu ancak bu durumdan şüphelenmediğini belirtti.

    Genç adam, nişanlısının annesinin ölümünü gerekçe göstererek resmi nikaha karşı çıktığını da anlattı.

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    Evlendikten sonra da Adinda'nın yüzünü gizlemeye, cinsel ilişkiden kaçınmaya ve dışarıya çıkmamaya devam ettiğini söyleyen Endonezyalı adam, durumdan şüphelenen ailesinin kadını araştırdığını ve aslında bir erkek olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti.

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    SAHTE GELİNİN HAPSİ İSTENİYOR

    Gerçek kimliği ifşa olan sahte gelin de polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti. Suçunu kabul eden Azzahra için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.


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    Endonezya gelin damat
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