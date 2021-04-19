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12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak

19.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da yeni bir turnuva kurmaya hazırlanan 12 kulüp, FIFA 22'den itibaren FIFA'nın video oyunu serisinde olmayacak.

12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak

Sanal dünyada, futbolun önde gelen markalarından biri olan FIFA hayranlarına kötü bir haber geldi. Süper Lig adında yeni bir turnuva kurmaya hazırlanan 12 kulüp, FIFA'nın video oyunu serisinden çıkacağını açıkladı.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus, FIFA 22'den itibaren bu video oyun serisinde olmama kararı aldı.

Avrupa'nın önde gelen bu 12 kulübünün aldığı bu kararın ardından oyun tutkunları büyük bir şok yaşadı.

Öte yandan bu kararının ardından, 12 kulübün yeni bir oyun çıkaracağı ve bu oyunun satışından daha büyük gelirler elde edeceği için böyle bir adım attığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Süper Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
koy Beşiktaşı en başa. Dünyanın kral takımıyız.
Herşey para avrupa süper ligi diye bir saçmalık ortaya attınız zengindiniz daha da zengin olmak için büyüktünüz daha da büyük olmak için şimdide oyun çıkarın onu satın ne için vizyon değil para için. Aferin
bu oluşum kaçınılmaz

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