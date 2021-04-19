12 kulüp, FIFA 22'den itibaren olmayacak

Sanal dünyada, futbolun önde gelen markalarından biri olan FIFA hayranlarına kötü bir haber geldi. Süper Lig adında yeni bir turnuva kurmaya hazırlanan 12 kulüp, FIFA'nın video oyunu serisinden çıkacağını açıkladı.

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Inter, Milan ve Juventus, FIFA 22'den itibaren bu video oyun serisinde olmama kararı aldı.

Avrupa'nın önde gelen bu 12 kulübünün aldığı bu kararın ardından oyun tutkunları büyük bir şok yaşadı.

Öte yandan bu kararının ardından, 12 kulübün yeni bir oyun çıkaracağı ve bu oyunun satışından daha büyük gelirler elde edeceği için böyle bir adım attığı öne sürüldü.

