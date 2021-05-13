12 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu? İşte birinci olan dizi ve program…

Her bir günün reyting sonuçları bir sonraki gün yayınlanıyor. 12 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları da 13 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı. Total ve AB olarak ölçülen reyting sıralamasında birbirinden iddialı dizi ve programlar birbirleriyle yarıştı.

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

12 Mayıs tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

NOT: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA

1 Kuruluş Osman

2 Sadakatsiz

3 Esra Erol’da

4 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

5 Kuruluş Osman özeti

6 Müge Anlı ile Tatlı Sert

7 hava durumu