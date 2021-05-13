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12 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu? İşte birinci olan dizi ve program…

Seo Editör-8 Seo Editör-8
13.05.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mayıs Çarşamba gününe özel reyting sonuçları yayınlandı. Kanal D’de Sadakatsiz, ATV’de Kuruluş Osman ve TV8’de Doğduğun Ev Kaderindir gibi diziler, reytinglerde birbirleriyle yarıştı. Reyting sıralamaları da sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı.

12 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu? İşte birinci olan dizi ve program…

Her bir günün reyting sonuçları bir sonraki gün yayınlanıyor. 12 Mayıs Çarşamba gününün reyting sonuçları da 13 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren paylaşıldı. Total ve AB olarak ölçülen reyting sıralamasında birbirinden iddialı dizi ve programlar birbirleriyle yarıştı.

12 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

12 Mayıs tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM

12 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu? İşte birinci olan dizi ve program…

İŞTE AB'DE İLK 10 PROGRAM

12 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu? İşte birinci olan dizi ve program…

İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM

12 Mayıs reyting sonuçları belli oldu mu? İşte birinci olan dizi ve program…

NOT: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA

1 Kuruluş Osman

2 Sadakatsiz

3 Esra Erol’da

4 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

5 Kuruluş Osman özeti

6 Müge Anlı ile Tatlı Sert

7 hava durumu

8 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

9 Sadakatsiz özeti

10 Show Ana Haber

AB REYTİNG SIRALAMASI 12 MAYIS

1 Sadakatsiz

2 Kuruluş Osman

3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4 Sadakatsiz özeti

5 Doğduğun Ev Kaderindir

6 Benim Adım Melek

7 Güldür Güldür Show tekrar

8 Müge Anlı ile Tatlı Sert

9 Survivor

10 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması


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