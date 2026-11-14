Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yolu yılanlar ele geçirdi, trafik durma noktasına geldi! Yılda 2 kez yaşanıyor

ABD'nin Illinois eyaletindeki Shawnee Ulusal Ormanı'nda bulunan ve "Snake Road" olarak bilinen yol, her yıl binlerce yılanın yanı sıra kurbağa ve semender gibi canlıların göçüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 4 kilometrelik yol, hayvanların araçların altında ezilmesini önlemek amacıyla ilkbahar ve sonbaharda iki ay süreyle trafiğe kapatılıyor.

Yolu yılanlar ele geçirdi, trafik durma noktasına geldi! Yılda 2 kez yaşanıyor
Nilgün Arabacı

Yollar genellikle araçların ve insanların ulaşımını kolaylaştırmak için inşa ediliyor. Ancak ABD'de bulunan bir yol, yılın belirli dönemlerinde tam tersine araç geçişini engellemek için kapatılıyor. Illinois eyaletindeki Shawnee Ulusal Ormanı'ndan geçen Forest Service Road 345, binlerce sürüngen ve amfibinin mevsimsel göç güzergâhı üzerinde bulunuyor. "Snake Road" (Yılan Yolu) olarak adlandırılan bu güzergâhta alınan önlemler, yaban hayatının korunmasına yönelik dikkat çekici uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

YILANLARIN GÜVENLİ GEÇİŞİ İÇİN YILDA İKİ KEZ KAPATILIYOR

Shawnee Ulusal Ormanı'nın güneyinde bulunan Snake Road, yaklaşık 2,5 millik (4 kilometre) bir güzergâha sahip. Yol, her yıl 15 Mart-15 Mayıs ve 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatılıyor.

Bu uygulamanın nedeni, bölgede yaşayan yılanların ve diğer canlıların iki farklı yaşam alanı arasında güvenli şekilde hareket edebilmesini sağlamak. İlkbaharda kireçtaşı kayalıklarında kışlayan hayvanlar, yaz aylarını geçirecekleri LaRue Bataklığı'na doğru ilerliyor. Sonbaharda ise bataklıktan ayrılarak kış boyunca barınacakları kayalık alanlara geri dönüyor.

Bu yol, iki yaşam alanının arasında bulunduğu için göç eden canlıların geçiş güzergâhını kesiyor. ABD Orman Hizmetleri, araçların hayvanları ezerek öldürmesini önlemek amacıyla yolu belirli dönemlerde trafiğe kapatıyor.

BÖLGEDE 35 GÖÇMEN YILAN TÜRÜ BULUNUYOR

Shawnee Ulusal Ormanı, Mississippi ve Ohio nehirleri arasında uzanan yaklaşık 289 bin dönümlük geniş bir doğal alanı kapsıyor. Bölge, çok sayıda sürüngen ve amfibi türüne ev sahipliği yapıyor. Orman genelinde yaklaşık 35 göçmen yılan türü ile 23 göçmen amfibi türünün bulunduğu belirtiliyor.

Snake Road'dan geçen türler arasında zehirli yılanlar da yer alıyor. Kereste çıngıraklı yılanı, pamukağızlı su yılanı ve bakır başlı yılan, bölgede görülebilen zehirli türler arasında sıralanıyor.

Yolun araçlara kapatılması, yalnızca yılanların değil, kurbağa ve semender gibi diğer canlıların da güvenli geçiş yapmasına yardımcı oluyor.

ZİYARETÇİLER YOLU YÜRÜYEREK KULLANABİLİYOR

Snake Road, araç trafiğine kapatıldığı dönemlerde tamamen ziyaretçilere kapatılmıyor. Doğa ve yaban hayatı meraklıları, güzergâhı yürüyerek geçebiliyor. Bu nedenle bölge, özellikle yılanları doğal ortamlarında gözlemlemek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ancak yetkililer, ziyaretçilerin hayvanlara yaklaşmaması, onları rahatsız etmemesi ve yolun dışına çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Yılanları yakalamak veya bulundukları yerden almak ise yasak. Bölgede görev yapan gönüllüler de hem hayvanların hem de ziyaretçilerin sayımını yaparak göç sürecine ilişkin verilerin toplanmasına yardımcı oluyor.

Orman yetkilisi Anderson Harris'in açıklamasına göre Snake Road, bildikleri kadarıyla ABD'de sürüngen ve amfibi göçü nedeniyle kapatılan tek yol olma özelliğini taşıyor. İlk yıllarda yolun kapatılmasına tepki gösteren bazı bölge sakinleri olsa da uygulama zamanla yaban hayatını korumaya yönelik önemli bir önlem olarak kabul gördü.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezardan çıkan bebek iskeleti bilim dünyasının dikkatini çekti!Mezardan çıkan bebek iskeleti bilim dünyasının dikkatini çekti!
Türkiye’nin konuştuğu köy! Adeta şirket gibi: 60 milyon TL'ye akaryakıt istasyonu aldılarTürkiye’nin konuştuğu köy! Adeta şirket gibi: 60 milyon TL'ye akaryakıt istasyonu aldılar

Anahtar Kelimeler:
yılan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

ABD'de havacılık krizi! 5 saat boyunca uçuş yasağı

Marmara’da 3,9 büyüklüğünde deprem!

Marmara’da 3,9 büyüklüğünde deprem!

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Nihat Kahveci onu işaret etti! "Ben olsam milli takıma çağırmam"

Aynı kişiyle ikinci kez evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

Aynı kişiyle ikinci kez evlendi! Nikahtan kareler ortaya çıktı

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

ABD'de BMW alarmı! Binlerce araç geri çağrıldı: "Açık alana park edin"

Kilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü

Kilosu 200 TL'den başladı 165 TL'ye kadar geriledi: Fındıkta ibre tersine döndü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.