Yolu yılanlar ele geçirdi, trafik durma noktasına geldi! Yılda 2 kez yaşanıyor

Yollar genellikle araçların ve insanların ulaşımını kolaylaştırmak için inşa ediliyor. Ancak ABD'de bulunan bir yol, yılın belirli dönemlerinde tam tersine araç geçişini engellemek için kapatılıyor. Illinois eyaletindeki Shawnee Ulusal Ormanı'ndan geçen Forest Service Road 345, binlerce sürüngen ve amfibinin mevsimsel göç güzergâhı üzerinde bulunuyor. "Snake Road" (Yılan Yolu) olarak adlandırılan bu güzergâhta alınan önlemler, yaban hayatının korunmasına yönelik dikkat çekici uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

YILANLARIN GÜVENLİ GEÇİŞİ İÇİN YILDA İKİ KEZ KAPATILIYOR

Shawnee Ulusal Ormanı'nın güneyinde bulunan Snake Road, yaklaşık 2,5 millik (4 kilometre) bir güzergâha sahip. Yol, her yıl 15 Mart-15 Mayıs ve 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatılıyor.

Bu uygulamanın nedeni, bölgede yaşayan yılanların ve diğer canlıların iki farklı yaşam alanı arasında güvenli şekilde hareket edebilmesini sağlamak. İlkbaharda kireçtaşı kayalıklarında kışlayan hayvanlar, yaz aylarını geçirecekleri LaRue Bataklığı'na doğru ilerliyor. Sonbaharda ise bataklıktan ayrılarak kış boyunca barınacakları kayalık alanlara geri dönüyor.

Bu yol, iki yaşam alanının arasında bulunduğu için göç eden canlıların geçiş güzergâhını kesiyor. ABD Orman Hizmetleri, araçların hayvanları ezerek öldürmesini önlemek amacıyla yolu belirli dönemlerde trafiğe kapatıyor.

BÖLGEDE 35 GÖÇMEN YILAN TÜRÜ BULUNUYOR

Shawnee Ulusal Ormanı, Mississippi ve Ohio nehirleri arasında uzanan yaklaşık 289 bin dönümlük geniş bir doğal alanı kapsıyor. Bölge, çok sayıda sürüngen ve amfibi türüne ev sahipliği yapıyor. Orman genelinde yaklaşık 35 göçmen yılan türü ile 23 göçmen amfibi türünün bulunduğu belirtiliyor.

Snake Road'dan geçen türler arasında zehirli yılanlar da yer alıyor. Kereste çıngıraklı yılanı, pamukağızlı su yılanı ve bakır başlı yılan, bölgede görülebilen zehirli türler arasında sıralanıyor.

Yolun araçlara kapatılması, yalnızca yılanların değil, kurbağa ve semender gibi diğer canlıların da güvenli geçiş yapmasına yardımcı oluyor.

ZİYARETÇİLER YOLU YÜRÜYEREK KULLANABİLİYOR

Snake Road, araç trafiğine kapatıldığı dönemlerde tamamen ziyaretçilere kapatılmıyor. Doğa ve yaban hayatı meraklıları, güzergâhı yürüyerek geçebiliyor. Bu nedenle bölge, özellikle yılanları doğal ortamlarında gözlemlemek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ancak yetkililer, ziyaretçilerin hayvanlara yaklaşmaması, onları rahatsız etmemesi ve yolun dışına çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Yılanları yakalamak veya bulundukları yerden almak ise yasak. Bölgede görev yapan gönüllüler de hem hayvanların hem de ziyaretçilerin sayımını yaparak göç sürecine ilişkin verilerin toplanmasına yardımcı oluyor.

Orman yetkilisi Anderson Harris'in açıklamasına göre Snake Road, bildikleri kadarıyla ABD'de sürüngen ve amfibi göçü nedeniyle kapatılan tek yol olma özelliğini taşıyor. İlk yıllarda yolun kapatılmasına tepki gösteren bazı bölge sakinleri olsa da uygulama zamanla yaban hayatını korumaya yönelik önemli bir önlem olarak kabul gördü.