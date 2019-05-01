Mynet Trend

12 plaj daha ‘Mavi Bayrak’ bekliyor

aris.aras aris.aras
SEYAHAT  | 01.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Samsun'da 12 yeni plaj için ‘Mavi Bayrak’ başvurusu yapıldı. Kararı yurt dışı jüri üyeleri verecek.

12 plaj daha ‘Mavi Bayrak’ bekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak ödülü almak için çalışmalara 2015 yılında başladı. 2016 yılında ilk Mavi Bayrak’ı Fener Plajı aldı. Takip eden 2017 yılında İnci Plajı, Güzelyalı Plajı, Körfez Plajı, Omtel Plajı ve Terme Miliç Çevre Eğitim Plajı olmak üzere 5 plaj daha Mavi Bayrak’a layık görülerek Mavi Bayrak’lı plaj sayısı 6’ya ulaştı. Yine takip eden 2018 yılında İncesu Plajı ve Terme Karavan Park Plajı olmak üzere 2 plaj daha Mavi Bayrak ödülüne layık görülerek Mavi Bayraklı plaj sayısı 8’e ulaştı.

AW690485_01

2019 yılı için Mavi Bayrak alınmak üzere 12 adet başvuru dosyası hazırlanıp, yurt dışı jüri üyesi değerlendirme aşamasında. Bayrak ödülüne sahip olan plajların deniz suyunun temizliği, plaj işletmecilerinin çevreye olan duyarlılığı ve plajı kullananların güvenliği ve plaja ilişkin donanımın eksiksiz olduğu, belgelenip, garanti altına alıntı. Bu garanti uluslararası alanda da onaylanıyor.

AW690485_03

Tatil programı yapan yerli ve yabancı turistlerin, öncelikle Mavi Bayrak ödüllü plajı olan tesisleri tercih ettiği, yetkililer tarafından belirtiliyor.

İHA

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
Erdek 9 günlük bayram tatiline hazırErdek 9 günlük bayram tatiline hazır
Van Gölü'nün gizli güzelliği: Akdamar AdasıVan Gölü'nün gizli güzelliği: Akdamar Adası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun mavi bayrak plaj

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdek 9 günlük bayram tatiline hazır

Erdek 9 günlük bayram tatiline hazır

Büyüleneceksiniz! Van Gölü'nün gizli güzelliği: Akdamar Adası

Van Gölü'nün gizli güzelliği: Akdamar Adası

Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak

Altınkale, Pamukkale’ye kardeş olacak

Yurt dışında Türk lirasıyla tatile yoğun ilgi

Yurt dışında Türk lirasıyla tatile yoğun ilgi

Turist sayısı üç aylık rakamı geçti!

Turist sayısı üç aylık rakamı geçti!

İngiliz turistin gözdesi Türkiye

İngiliz turistin gözdesi Türkiye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.